В аэропорту Курумоч тушили "загоревшийся" самолет



По легенде Airbus А320 выполнял рейс Тель-Авив-Самара. В какой-то момент связь с самолетом была потеряна. Борт, получивший серьезные повреждения, совершил аварийную посадку, после чего у него отвалился двигатель, произошла утечка и возгорание топлива.



На борту находились пять членов экипажа и 150 пассажиров. За считанные минуты спасатели отсекли горевшее топливо от самолета и приступили к эвакуации людей. На месте спланированного происшествия работали четыре пожарных расчета, медики, аэродромные службы, служба наземного обслуживания, обеспечивавшая подачу транспорта, а также вспомогательная техника.





- Об учениях большая часть сотрудников аэропорта не знали: фактор внезапности учит людей быть готовыми к ЧП в любой момент, - отметил руководитель службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов Международного аэропорта Курумоч Владимир Варавва. – По международным стандартам при сообщении о пожаре первые расчеты должны прибыть на место происшествия в течение трех минут.