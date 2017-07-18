Во время конфликта на Ново-Вокзальной смертельно ранили 18-летнего самарца

На улице Ново-Вокзальной разгорелся конфликт между 18-летним парнем и 32-летним мужчиной. Во время перепалки незнакомец достал нож и ударил им юношу. После этого мужчина скрылся с места преступления, а потерпевший смог сам добраться до больницы. Спасти юношу не удалось, он скончался. Врачи вызвали полицию.

Стражам порядка удалось найти очевидцев преступления, которые описали приметы убийцы. Им оказался мужчина, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение кражи. Его задержали в ту же ночь. Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в преступлении.

В настоящее время подозреваемый находится под арестом. По факту убийства возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.