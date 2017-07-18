18 июля 2017 года,
10:51
$ 59.07    67.62   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В июле больница Пирогова проведет 35 тренировок к ЧМ-2018

Самарская городская клиническая больница №1 имени Пирогова во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ будет оказывать помощь болельщикам. Выбор не случаен: медицинское учреждение находится недалеко от площади имени Куйбышева, где разместится фанзона. 
 
Уже сейчас врачи «Пироговки» проводят учения с коллегами со станции скорой помощи и из Центра медицины катастроф. Внимание сконцентрировано на синхронизации действий при поступлении пациентов в тяжелом состоянии, в частности с травмами и ожогами. 
 
- Совместные учения нужны на случай чрезвычайной ситуации, - говорит главный врач больницы Александр Вавилов. - Мы отрабатываем заезд машин «скорой» на территорию, прием пациентов и действия сотрудников, распределяющих их по отделениям. 
 
Готовность врачебно-сестринских бригад к оказанию медицинской помощи проверяют с самого первого этапа, когда людей завозят на территорию медучреждения. 
 
- Сейчас мы отрабатываем вариант, когда одновременно поступают 20 пациентов, - пояснил Александр Вавилов. 
 
От станции скорой помощи на учения направляют водителей и старший фельдшерский персонал. Пациенты «реальные», их роль играют, например, студенты-медики. 
 
- Сейчас самое главное - отработать маршрут движения. Машины не должны создавать заторы на территории больницы. Места здесь достаточно, так что быстро выгрузить пациентов и уехать по другим вызовам - выполнимая задача, - сообщил директор станции скорой помощи Вячеслав Малахов. 
 
Тренировки не сказываются на работе «скорой», на пациентах, которым реально нужна помощь. В учениях задействуют автомобили, которые не используются на дежурстве. 
 
Вавилов сообщил, что только в июле «Пироговка» примет участие в 35 разноплановых тренировках. 
 
- Подготовка проходит и внутри больницы. Мы инспектируем действия приемного отделения, реанимации и диагностической службы два-три раза в неделю. Отрабатываются меры при поступлении разного количества пациентов. Проверки проводим в дневные и ночные смены, - пояснил главврач. 
 
В оказании помощи пострадавшим предусмотрено участие штатного психолога. 
 
- Нужно создать максимально комфортную обстановку, позволяющую пациентам спокойно получать медобслуживание. Если потребуется, можем оказать психологическую помощь в остро-кризисных состояниях, - пояснил главный специалист по психологической помощи больницы имени Пирогова Святослав Ступак. 
 
Подготовительные мероприятия к Чемпионату мира по футболу будут проходить весь год до начала соревнований. 
 
Дата: 18 июля 2017 , 09:51
94
Автор текста: Алена Семенова
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В июле больница Пирогова проведет 35 тренировок к ЧМ-2018
18 июля 2017
94
В июле больница Пирогова проведет 35 тренировок к ЧМ-2018
Руководитель клуба «Отечество ГМК» Валентина Воронова: «Устами и глазами детей глаголет истина»
18 июля 2017
87
Руководитель клуба «Отечество ГМК» Валентина Воронова: «Устами и глазами детей глаголет истина»
no photo
17 июля 2017
508
В Самаре движение на Карла Маркса от Санфировой до Авроры ограничат до сентября
Самарская труппа впервые выступит на сцене Мариинского театра
17 июля 2017
227
Самарская труппа впервые выступит на сцене Мариинского театра
no photo
17 июля 2017
248
15 спортсменов из Самарской области примут участие в XXIII Сурдлимпийских летних играх
«Самарус-Мещаникус» - «Самарус Современус». Эволюция городского жителя
17 июля 2017
293
«Самарус-Мещаникус» - «Самарус Современус». Эволюция городского жителя
Самарцы смогут научиться украшать ткани узорами
17 июля 2017
224
Самарцы смогут научиться украшать ткани узорами
Прокурор Самары Андрей Шевцов перешел в областную прокуратуру
17 июля 2017
576
Прокурор Самары Андрей Шевцов перешел в областную прокуратуру
В самарской галерее покажут живописные уголки дачи Чехова
17 июля 2017
210
В самарской галерее покажут живописные уголки дачи Чехова
Лента новостей
18 июля 2017 , 09:51
94
В июле больница Пирогова проведет 35 тренировок к ЧМ-2018
Самарская городская клиническая больница №1 имени Пирогова во время Чемпионата мира по футболу...
18 июля 2017 , 09:34
87
Руководитель клуба «Отечество ГМК» Валентина Воронова: «Устами и глазами детей глаголет истина»
Старшее поколение Самары наверняка помнит о легендарном городском молодежном клубе ГМК-62. Он...
17 июля 2017 , 21:29
508
В Самаре движение на Карла Маркса от Санфировой до Авроры ограничат до сентября
Это нужно для безопасности дорожного движения во время строительства водопровода.
17 июля 2017 , 20:00
227
Самарская труппа впервые выступит на сцене Мариинского театра
21 ноября труппа Самарского театра оперы и балета выступит на сцене Мариинского театра....
17 июля 2017 , 17:50
248
15 спортсменов из Самарской области примут участие в XXIII Сурдлимпийских летних играх
Они начнутся во вторник, 18 июля, и продлятся до воскресенья, 30 июля, в городе Самсун (Турция)....
17 июля 2017 , 17:30
293
«Самарус-Мещаникус» - «Самарус Современус». Эволюция городского жителя
На рубеже XIX - XX веков одним из самых многочисленных сословий Самары являлось...
17 июля 2017 , 16:28
224
Самарцы смогут научиться украшать ткани узорами
В пятницу, 21 июля, на Ленинградской, 58 пройдет областной семинар-практикум для мастеров...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
6635
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
28 июня 2017
5272
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
Как ранее  писал  sgpress . ru , 55-летний  генерал-майор полиции...
Главой ГУ МВД России по Самарской области стал Александр Винников
18 июня 2017
4658
Главой ГУ МВД России по Самарской области стал Александр Винников
Об этом говорится в указе президента РФ от 17 июня текущего года, который был опубликован на...
Шквалистый ветер повалил в Самаре деревья и остановку
5 июля 2017
4428
3
Шквалистый ветер повалил в Самаре деревья и остановку
В среду, 5 июля, во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер.
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
30 июня 2017
1609
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
Любой может стать автором имени обезьянки из Самарского зоопарка
26 июня 2017
481
1
Любой может стать автором имени обезьянки из Самарского зоопарка
Игрунка обыкновенная приехала из Пензенского зоопарка.
Самарские юниоры «взяли» 4 медали на первенстве России
26 июня 2017
348
Самарские юниоры «взяли» 4 медали на первенстве России
В Саранске состоялось молодежное первенство России по легкой атлетике, в котором принимали...
Фонд капремонта объявил новые аукционы на получение кредитов для обновления фасадов к ЧМ-2018
26 июня 2017
469
Фонд капремонта объявил новые аукционы на получение кредитов для обновления фасадов к ЧМ-2018
Как ранее сообщал sgpress.ru, НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.