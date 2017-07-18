В июле больница Пирогова проведет 35 тренировок к ЧМ-2018

Уже сейчас врачи «Пироговки» проводят учения с коллегами со станции скорой помощи и из Центра медицины катастроф. Внимание сконцентрировано на синхронизации действий при поступлении пациентов в тяжелом состоянии, в частности с травмами и ожогами.

- Совместные учения нужны на случай чрезвычайной ситуации, - говорит главный врач больницы Александр Вавилов. - Мы отрабатываем заезд машин «скорой» на территорию, прием пациентов и действия сотрудников, распределяющих их по отделениям.

Готовность врачебно-сестринских бригад к оказанию медицинской помощи проверяют с самого первого этапа, когда людей завозят на территорию медучреждения.

- Сейчас мы отрабатываем вариант, когда одновременно поступают 20 пациентов, - пояснил Александр Вавилов.

От станции скорой помощи на учения направляют водителей и старший фельдшерский персонал. Пациенты «реальные», их роль играют, например, студенты-медики.

- Сейчас самое главное - отработать маршрут движения. Машины не должны создавать заторы на территории больницы. Места здесь достаточно, так что быстро выгрузить пациентов и уехать по другим вызовам - выполнимая задача, - сообщил директор станции скорой помощи Вячеслав Малахов.

Тренировки не сказываются на работе «скорой», на пациентах, которым реально нужна помощь. В учениях задействуют автомобили, которые не используются на дежурстве.

Вавилов сообщил, что только в июле «Пироговка» примет участие в 35 разноплановых тренировках.

- Подготовка проходит и внутри больницы. Мы инспектируем действия приемного отделения, реанимации и диагностической службы два-три раза в неделю. Отрабатываются меры при поступлении разного количества пациентов. Проверки проводим в дневные и ночные смены, - пояснил главврач.

В оказании помощи пострадавшим предусмотрено участие штатного психолога.

- Нужно создать максимально комфортную обстановку, позволяющую пациентам спокойно получать медобслуживание. Если потребуется, можем оказать психологическую помощь в остро-кризисных состояниях, - пояснил главный специалист по психологической помощи больницы имени Пирогова Святослав Ступак.

Подготовительные мероприятия к Чемпионату мира по футболу будут проходить весь год до начала соревнований.