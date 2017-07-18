Руководитель клуба «Отечество ГМК» Валентина Воронова: «Устами и глазами детей глаголет истина»





- Какой дорогой вы пришли в ГМК-62?

- Вся моя сознательная жизнь связана с родным городом. Мой детский сад был на улице Пионерской, во дворе педагогического института. Училась в куйбышевской школе №63, где с третьего класса изучала французский язык. У нас были великолепные преподаватели. Тогда, в середине 50-х годов, они сумели заложить в нас серьезную культурную базу и главное - стремление осваивать все лучшее, новое. Заканчивала школьный курс я в школе №13 и сразу же поступила в Куйбышевский медицинский институт. Проработала по распределению в Кировской области в медучилище и заведующей отделением глазных болезней в центральной районной больнице. Через два года вернулась в Куйбышев и начала трудиться в поликлинике. А тут встретились на «Броде» - так мы называли улицу Куйбышева, по которой городская молодежь прогуливалась по вечерам, с Володей Кацнельсоном, с которым учились вместе на одном курсе института. Он рассказал, что в городе создан молодежный клуб, куда уже потянулись очень интересные ребята и девчата. Еще по институту он знал меня как активистку и сразу же предложил: «Приходи!» Пришла. Президент клуба Слава Климов подумал-подумал, что бы такое этой докторше, да еще и окулисту, поручить. И предложил подготовить выставку детского рисунка. Я ездила по всем районам, узнавала, искала. Как ни удивительно, в ту пору дело это было новое. Конечно, был выставком, в котором председательствовала директор художественного музея Аннета Басс. Члены комиссии - художники Юрий Андреев, Юрий Филиппов. Так что все организовывали серьезно. В итоге появилась выставка «Я вижу мир», которая пользовалась успехом. Проходила она в залах художественного музея, который тогда еще располагался на площади им. Куйбышева, в здании оперного театра. Торжественное открытие выставки состоялось при большом стечении народа. На шедевры юных талантов пришли посмотреть и художники, и счастливые гордые родители, и воспитанники художественного училища, студенты вузов.





- Получается, в ГМК вам сразу поручили курировать художественное направление?

- И это, и другие: здесь и конкурс молодых музыкантов имени Дмитрия Кабалевского, несколько лет была членом оргкомитета джазовых фестивалей, вместе с Исаем Фишгойтом занимались первыми фестивалями самодеятельной песни, из которых впоследствии вырос всем известный Грушинский фестиваль. Но больше всего приходилось работать с молодыми художниками над их продвижением, поскольку у них тогда не было других возможностей заявить о себе и своем творчестве, им нужна была поддержка. Многие из них только-только окончили художественные училища. Мне это направление пришлось по душе. Моим учителем в профессии был знаменитый офтальмолог Тихон Иванович Ерошевский, который очень любил природу, живопись. Он привил мне восхищение прекрасным. В контакте с художниками пришло понимание манеры письма того или иного автора, восприятие света. Общение, симпатии очень много значили. Налаживались связи - и к нам подтягивалось все больше и больше интересных людей. Но начали мы все-таки с выставки детского рисунка, поскольку ребята более искренни в своем выражении и очень достоверно переносят на бумагу переживания. До сих пор помню рисунки детей из Куйбышевского района города: сплошь дымящие заводские трубы. Вот уж точно: устами и глазами детей глаголет истина. Потом вместе с директором Куйбышевского художественного музея Аннетой Басс, которая тоже была членом ГМК, мы организовывали экспозиции молодых художников. Первые персональные выставки проходили в уютных залах клуба на втором этаже. Это окрыляло ребят, давало им толчок для творчества. Так город узнал Вадима Сушко, Вениамина Клецеля, Толю Песигина, Валентина Белоусова, Виктора Панидова, который впоследствии стал одним из лучших книжных графиков страны, Гену Коновалова, Нурхатима Бикулова. С последним особенно хлопотно было, очень уж часто на его полотнах изображалась обнаженная натура. Из того, что мы делали, что-то не нравилось официальной власти. Мы получали разнос, а как страсти улягутся - потихоньку опять продвигали свое видение. Все равно шли вперед, вопреки ветрам в лицо.

- Как сообщали городу о своих вечерах, выставках, дискуссионных баталиях?

- Первый президент клуба Слава Климов, по профессии строитель и архитектор, делал великолепные высокопрофессиональные афиши. ГМК-62 сделал первую афишу Владимиру Высоцкому как автору-исполнителю накануне его приезда в Куйбышев со знаменитыми концертами, собравшими полные залы Дворца спорта. Очень скоро о делах клуба стало настолько широко известно, что и продвигать уже ничего не надо было. На все вечера народ набивался в залы до отказа. Хвост желающих попасть на диспут или концерт тянулся по лестнице до первого этажа, а то и до угла переулка Специалистов.

- Активистам клуба наверняка приходилось встречаться с очень многими личностями, которые со временем становились не просто популярными, а знаменитыми, легендарными?

- Мы не просто встречались, мы организовывали их приезд в город, их выступления и выставки. Со временем наладились очень тесные связи. Со многими дружили и дружим многие годы. Встречали Высоцкого, затем об этом много и подробно писал в своих книгах президент клуба «Эксперимент» Сева Ханчин. Приезжал к нам на поэтические вечера Роберт Рождественский. И он, и Высоцкий перед выступлениями читали нам в узком кругу свои стихи, Володя пел песни. У нас были магнитофонные записи тех встреч, их делал наш радист Слава Попенин. Но многие из тех записей позже исчезли.

Долгие годы мы дружим с тогда еще начинающим, а теперь знаменитым ученым, автором-исполнителем песен Александром Городницким. Он приезжал на наши первые фестивали самодеятельной песни, я была его куратором. А потом он стал постоянным гостем, затем председателем жюри Грушинского фестиваля. У меня хранится фотография с нашими «фейсами» и его автографом: «Если жив еще пока, буду помнить ГМК». Танцор Махмуд Эсамбаев к нам приезжал, режиссер Владимир Мотыль, композитор Александр Флярковский, детский композитор Юрий Левитин…

С Дмитрием Кабалевским наши ребята на лыжах ходили на поляну Фрунзе - есть такая фотография в архиве Бориса Чернышова.

Владимир Мотыль приезжал к нам с актером Михаилом Кокшеновым, я их курировала. Они были приглашены в горком партии (тогда он располагался в нынешнем здании художественного музея) на встречу с работниками идеологического фронта, как раз вскоре после выхода на широкие экраны фильма Мотыля «Звезда пленительного счастья». Идеологам общение понравилось.