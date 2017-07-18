Самарская труппа впервые выступит на сцене Мариинского театра
21 ноября труппа Самарского театра оперы и балета выступит на сцене Мариинского театра. Уникальное событие стало возможным благодаря личному приглашению художественного руководителя-директора театра маэстро Валерия Гергиева выступить со спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда» в рамках абонемента «Шостакович».
У оперы непростая судьба. Первая постановка спектакля в 1934 году была жестоко раскритикована и вплоть до 60-х гг. на сцене не шла. В 1956 году композитор сделал новую редакцию с названием «Катерина Измайлова». В этом виде опера была впервые показана в Москве в декабре 1962 года. За 1-й редакцией закрепилось название «Леди Макбет Мценского уезда». Именно эта редакция представлена на сцене Самарского театра оперы и балета. Премьера спектакля была приурочена к 110-летию композитора, чья судьба неразрывно связана с Куйбышевом (ныне Самара).
Постановка «Леди Макбет Мценского уезда» в режиссуре Георгия Исаакяна и в музыкальном прочтении Александра Анисимова уже была представлена столичной публике. В 2016 году спектакль стал соискателем на главную театральную премию страны – Российскую Национальную театральную премию «Золотая маска» в 5 номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая работа дирижера» «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль». И в феврале 2017 года театр выступил в Москве на сцене Музыкального театра имени К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко.
Рассказывая о концепции спектакля, режиссер-постановщик, Георгий Исаакян отметил:
- Это спектакль о силе чувств, вышедших из-под контроля. Здесь показан не только распад дома, но и распад личности. Один из смысловых пластов этой оперы – вырождение.
Александр Анисимов, дирижер-постановщик
- В случае с «Леди Макбет Мценского уезда» я был уверен в том, что мы выбрали правильную дорогу, поставили правильную цель. Эта цель была выбрана еще когда мы открывались после реконструкции и сделали первый шаг к наполнению нашего репертуара. Я очень рад, что результат оказался близким и понятным публике, несмотря на сложность произведения.
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