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Бахчевый сезон в Самаре. Как не отравиться арбузом и дыней

В России принято считать, что сезон арбузов начинается в конце лета, а купив сладкую тыковку раньше, можно отравиться. И действительно, массовый сезон созревания и продажи арбузов и дынь, выращенных в южных регионах РФ или в Самарской области, приходится на август – сентябрь. Тем не менее на многих рынках и в магазинах уже начали продавать бахчевые. Сейчас их, по заверениям продавцов, привозят из стран ближнего зарубежья.
 
Интересный факт №1: на самом деле арбуз и дыня – это не ягоды, как принято считать. Они относятся ботаническому семейству тыквенных так же, как огурец или тыква.
 
Сотрудники областного Роспотребнадзора предупреждают, что в таких ранних тыковках могут содержаться нитраты. Тем более что в 1 полугодии 2017 года пробы плодов ведомством не отбирались и исследования на нитраты не проводились. Нитраты - это соли азотной кислоты, содержащиеся в минеральных удобрениях. Эти добавки производители используют, чтобы ускорить созревание плодов и увеличить их массу. Вы ведь замечали, какие большие арбузы продаются сейчас в магазинах, тогда как дачные арбузы обычно не очень крупные? Во рту у человека нитраты могут превращаться в токсичные нитриты, поражающие кишечник, сердечно-сосудистую и центральную нервную системы. Как следствие, отравление некачественным арбузом грозит человеку тошнотой, рвотой, головной болью и другими неприятными последствиями.
 
Интересный факт №2: арбузы и дыни обладают и полезными свойствами. Это антиоксиданты, которые уменьшают риск возникновения нескольких видов рака, включая рак легких, предстательной железы и желудка. Арбузы выводят камни из почек, улучшают пищеварение и обладают противовоспалительными свойствами.
 
Вопреки рекомендациям специалистов Роспотребнадзора, многие самарцы начинают покупать арбузы и дыни, как только они появляются на прилавках. Чтобы избежать отравления, следует соблюдать несколько правил.
 
Правило №1: Покупать плоды следует только в специально оборудованных и отведенных местах уличной торговли. При этом на вывеске должно быть указано наименование предприятия, его юридический адрес, имя индивидуального предпринимателя и его ИНН. Продавец должен находиться в чистой одежде, иметь при себе бейджик и личную медицинскую книжку. Также покупать арбузы и дыни можно на организованных рынках и в стационарной торговой сети. Там, по вашему требованию, вам обязаны предоставить всю информацию о продукте. Отсюда следующий пункт.
 
Правило №2: На основании статьи 7 Закона РФ о защите прав потребителей вы можете потребовать у продавца документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукта. В список документов входят декларация соответствия качеству, сопроводительные бумаги, протоколы лабораторных исследований на остаточное содержание нитратов и пестицидов. Последний пункт, пожалуй, самый важный.
 
Правило №3: Обычно уличные торговцы зазывают покупателей, демонстрируя им сочную мякоть разрезанных на части плодов и предлагая ее попробовать. Ни в коем случае не надо покупать разрезанные, надрезанные, треснувшие или подгнившие плоды.
 
Правило №4: Гигиена – основа всего! Перед употреблением арбузов и дынь дома необходимо их тщательно промыть, лучше с мылом.
 
Правило №5: Если арбуз внутри имеет размягченную консистенцию, фиолетовый оттенок, а также желтые, а не белые волокна сердцевины – не стоит его есть. Лучше обратиться с претензией к продавцу, ведь в таком плоде может быть повышенное содержание нитратов.
 
Интересный факт №3: не стоит пугаться формы арбуза или дыни. Они бывают квадратные и даже треугольные.
 
Кроме того, вопреки расхожему мнению, арбузы без семян – это нормальный продукт, а не генетически модифицированный. Это гибриды, а белые семена в таких плодах - лишь пустые оболочки. Арбуз в принципе можно есть целиком, даже корку. Например, в Китае корку арбуза обжаривают или тушат, а семена сушат и используют в качестве легкой закуски. А вот переедать эти сладкие плоды не стоит. Хотя арбуз и признан низкокалорийным продуктом, в 100 граммах этого плода все же содержится 6,2 грамма сахара.
 
«Самарская газета» решила провести собственное исследование бахчевого рынка в городе. Для этого мы приобрели и направили на лабораторные исследования несколько так называемых ранних арбузов. О результатах читайте в ближайшее время в «Самарской газете» и на сайте sgpress.ru.
Дата: 17 июля 2017 , 12:40
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Yaplakal.com
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