В Самарской области из-за жары повысилась вероятность лесных пожаров

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области быть предельно осторожными с огнем и по возможности не выезжать на природу. Тем, кто все же собирается в лес, советуют не разводить костер, не курить и не пользоваться легковоспламеняющимися материалами. Также не желательно оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы. Нельзя выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях и в лесу. Нарушителей этих правил могут привлечь к административной или уголовной ответственности.