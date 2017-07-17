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В Самарской области из-за жары повысилась вероятность лесных пожаров

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с понедельника, 17 июля, по вторник, 18 июля, местами в регионе ожидается высокая пожароопасность лесов (4 класс опасности).
 
ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области быть предельно осторожными с огнем и по возможности не выезжать на природу. Тем, кто все же собирается в лес, советуют не разводить костер, не курить и не пользоваться легковоспламеняющимися материалами. Также не желательно оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы. Нельзя выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях и в лесу. Нарушителей этих правил могут привлечь к административной или уголовной ответственности.
Дата: 17 июля 2017 , 09:25
95
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области
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