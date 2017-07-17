Самарским должникам за капремонт могут запретить выезжать за границу и арестовать их имущество

Теперь у должников есть 5 дней для добровольной оплаты взносов за капремонт. В противном случае с них будут взыскивать исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы долга. Также судебные приставы могут арестовать имущество и денежные средства должников, а также временно ограничить им право выезда за пределы Российской Федерации (при долге свыше 10 тысяч рублей).

Всего в настоящий момент на исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Самарской области находится свыше 100 производств на сумму более 5,5 миллиона рублей.