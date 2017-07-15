Как контролировать накопленные на старость деньги

Тонкости перехода

Агенты ходят по квартирам и предприятиям, предлагая заключить договор и подать заявление о досрочном переводе песионных накоплений граждан в конкретный негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Попасться в сети можно также в банках, кадровых агентствах. Словом, в тех местах, где человек для каких-либо целей предъявляет страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Агенты могут уговорить подписать договор, а могут и умолчать. Так что вместе, например, с кредитным договором в ворохе бумаг вы подмахнете и документ на переход в некий фонд. При этом агенты НПФ зачастую умалчивают, что при досрочном переходе к другому страховщику можно лишиться инвестиционного дохода. Без потерь менять фонд по закону можно не чаще чем один раз в пять лет.

Не стоит забывать, что если НПФ будет лишен лицензии, то государство гарантирует потерпевшему возврат только номинальной суммы уплаченных работодателем взносов. О получении инвестдохода в таком случае говорить не придется. Если же НПФ сработает с убытком, то потери будут распределены на всех участников этого фонда.

Тем не менее число сторонников частных фондов сейчас примерно равно приверженцам государственного управления пенсией.

Предъявите документы

Каждый гражданин, безусловно, имеет право выбора фонда, будь то структура государственная или частная. Однако принимать решение эксперты советуют осознанно и в очередной раз напоминают о правилах «пенсионной безопасности».

- Не нужно подписывать никаких документов, не понимая их сути. Нельзя показывать или позволять снимать копию со страхового свидетельства и паспорта незнакомым людям и не уполномоченным лицам, - порекомендовала начальник отдела организации и учета процесса инвестирования областного отделения ПФР Марина Трубаева.

Управляющий областным отделением ПФР Анна Зайцева рассказала, что работники государственного Пенсионного фонда с агитацией и разъяснениями по квартирам и офисам в принципе не ходят. Поэтому, если на вашем пороге появился человек, представляющийся сотрудником ПФР, безоговорочно доверять ему не стоит, попросите показать служебное удостоверение.

- Мы можем выйти на дом к пенсионеру только по его просьбе и в случае, если человек лишен возможности самостоятельно передвигаться. Сам визит будет предварительно согласован, клиенту скажут, в какое время и кто из специалистов к нему придет, - уточнила Анна Зайцева.

Время на размышление

Даже если агенты НПФ кажутся очень убедительными и честными, не торопитесь подписывать документы, не разобравшись в ситуации. Попросите визитера оставить бумаги для изучения и проверьте, насколько надежен этот фонд. Сейчас в России аккредитовано 38 фондов, информация о доходности и сроке работы каждого из них есть на сайте Центробанка и Пенсионного фонда России. К слову, за бесплатной консультацией по этому вопросу можно обратиться непосредственно в любое из отделений Пенсионного фонда РФ вне зависимости от места жительства. В клиентской службе вам при наличии паспорта и СНИЛС расскажут не только где хранятся деньги, но и как давно они были туда переведены, пояснят, насколько выгоден переход к новому страховщику. Узнать эту информацию можно и самостоятельно, зарегистрировавшись на портале gosuslugi.ru. После регистрации информацию можно получить непосредственно на «Госуслугах» или зайти в личный кабинет на сайте pfrf.ru, используя те же логин и пароль. Далее выбрать раздел «Управление средствами пенсионных накоплений». Регистрацию на сайте госуслуг, кстати, также можно пройти в территориальных управлениях ПФР.

Получить накопленное

Накопительную часть пенсии можно получить единовременно, но при ряде условий. На накопительную пенсию с 2002 года работодатели уплачивали взносы: за мужчин 1953 года рождения и моложе, за женщин 1957 года рождения и моложе, а с 2005-го - только за лиц 1967 года рождения и моложе. Формировалась накопительная часть и у тех, кто участвовал в государственной программе софинансирования пенсии. У остальных же этих накоплений нет, а значит, и претендовать не на что.

- Средства направлялись на формирование накопительной пенсии до 2014 года. А после все средства идут только на формирование страховой пенсии. Это так называемый «мораторий», который продлится до 2019 года включительно. Вся сумма страховых взносов до этого времени будет направляться только на формирование страховой пенсии. Поэтому сейчас распорядиться, направив в НПФ или выбрав управляющую компанию, можно только теми средствами, которые перечислялись до 2014 года, - отметила Анна Зайцева.

Получить накопленное можно только после выхода на заслуженный отдых. При оформлении страховой пенсии сразу уведомляют о том, где хранятся ваши накопления - в ПФР или НПФ. Если средства находятся у «частника», то за их получением к нему и необходимо обращаться. Единой суммой и сразу эти средства можно получить только в случае, если размер накопительной части не превышает 5% от совокупного размера накопительной и страховой пенсий. Если же денег накопилось больше, то их будут выплачивать уже частями, в качестве ежемесячной прибавки к пенсии.

Как не потерять отложенное на старость? Чем чревато частое перекидывание денег? С этими вопросами «СГ» обратилась в отделение Пенсионного фонда России по Самарской области.