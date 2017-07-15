Самарцы должны заплатить налоги до 17 июля

Итак, кто обязан представить налоговые декларации? Это люди, получившие доходы от продажи имущества, которое находилось в их собственности менее трех лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале, от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду, от предпринимательской деятельности. Также те, кто получил прибыль в порядке дарения, в виде выигрышей в лотереи и так далее.

Елена Данилкина рассказала, что жители области представили 132 тысячи деклараций, что на 3,6 тысячи меньше, чем в прошлом году. Начисленная сумма налога составила 566 млн рублей. Например, доходы от сдачи в аренду жилой и нежилой недвижимости задекларировали 1352 жителя региона, и они должны внести в бюджет 16,6 млн рублей.

Интересный факт: в нашей губернии зарегистрированы два человека, у каждого из которых официальный доход превысил 1 млрд рублей. В 2015 году таких богачей совсем не было, а вот в 2014-м их насчитали вообще 11 человек. Количество людей со сверхдоходами, отмечают специалисты, зависит от совершения крупных сделок.

Елена Данилкина напомнила, что ежегодно срок уплаты налога на доходы физических лиц заканчивается 15 июля. Но так как в 2017-м дата выпадает на выходной, то последний день переносится на 17 июля. С уплатой не стоит затягивать, потому что с 18-го числа начнут начислять пени в размере 1/300 от текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждые сутки просрочки.

- Если гражданин не представил декларацию в срок, то ему грозит и штраф - не менее 1000 рублей, - добавила Елена Данилкина.

Тех, кто по тем или иным причинам остался в тени, налоговая выявляет в ходе камеральных и выездных проверок.

Более подробный материал о ходе декларационной компании будет опубликован в номере «СГ» 18 июля.