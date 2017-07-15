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В Самаре проходят обкатку новые трамваи

«СГ» уже писала, что в Самару прибыли новые трамваи - десять трехсекционных низкопольных машин Усть-Катавского завода. Каждый из таких составов может вместить до 300 пассажиров. Сейчас специалисты готовят вагоны к выходу на маршруты. 
 
- Три трамвая уже проходят обкатку, еще семь находятся на стадии сборки, - рассказал начальник городского трамвайного депо Алексей Лебедев. - Техника сложная, поэтому введение ее в эксплуатацию требует большой предварительной подготовки.
 
Те машины, что уже поставлены на рельсы, обкатывают в темное время суток - с 23 до 5 часов утра. Естественно, пока без пассажиров. Работу техники в условиях города проверяют лучшие специалисты Трамвайно-троллейбусного управления. 
 
Дата: 15 июля 2017 , 11:03
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