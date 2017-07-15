В Самаре проходят обкатку новые трамваи

- Три трамвая уже проходят обкатку, еще семь находятся на стадии сборки, - рассказал начальник городского трамвайного депо Алексей Лебедев. - Техника сложная, поэтому введение ее в эксплуатацию требует большой предварительной подготовки.

Те машины, что уже поставлены на рельсы, обкатывают в темное время суток - с 23 до 5 часов утра. Естественно, пока без пассажиров. Работу техники в условиях города проверяют лучшие специалисты Трамвайно-троллейбусного управления.