Мэрия Самары восстановила пять турбаз
У самарцев появилось еще одно место для отдыха: в Малой Царевщине вновь начала работать турбаза «Зори Жигулей». С 2010 года она была закрыта. Предприятие, которому база отдыха изначально принадлежала, не имело финансовых возможностей ее содержать, и объект пришлось законсервировать. Так продолжалось до тех пор, пока база не стала муниципальной собственностью. За ее восстановление взялась мэрия Самары.
Готовило «Зори Жигулей» к открытию муниципальное предприятие «Ремжилуниверсал». А дальнейшей эксплуатацией по договору долгосрочной аренды будет заниматься фонд развития туризма и экологии «Экодом».
На то, чтобы привести базу отдыха в порядок, понадобилось сравнительно немного времени. Она находилась под охраной, посторонних на территорию не пускали, и это помогло сохранить ее в неплохом состоянии. Тем не менее дело не обошлось только перерезанием красной ленточки. Надо было расчистить порядком заросшую турбазу, восстановить системы электро- и водоснабжения - пробурить новую скважину, переложить трубопровод. Конечно же, потребовался косметический ремонт домиков для отдыхающих. Немало хлопот было с озером, на берегу которого расположена турбаза: его не только почистили, но и обустроили пляж, завезли 300 тонн песка.
На проведение этих работ ушло полтора месяца, и уже 13 июля состоялось торжественное открытие обновленных «Зорь Жигулей». На турбазу, кстати, уже заехали отдыхающие.
- «Зори Жигулей» - уже пятая база отдыха, восстановленная муниципалитетом за последние три года. В этот непростой экономический период было достаточно сложно найти средства на то, чтобы возобновить ее работу, - сказал заместитель главы Самары, руководитель департамента управления делами администрации Александр Филатов. - Но мнение главы города Олега Борисовича Фурсова таково, что люди должны иметь возможность отдыхать, не уезжая далеко от дома. Теперь для горожан доступно еще одно красивое место, где можно восстановить силы за приемлемые деньги.
Действительно, места красивые: «Зори Жигулей» расположены на живописном берегу озера. Удобства, конечно, не гостиничные, но достаточные. Из 29 летних домиков 20 уже готовы к приему отдыхающих, каждый рассчитан на трех человек. В отдельно стоящем помещении оборудована кухня для самостоятельного приготовления пищи. На территории базы есть большое футбольное поле, мангальная зона и множество зон отдыха, расположенных так, чтобы можно было в тишине любоваться прекрасными видами. В озере водятся караси, на берегу оборудовано место для рыбалки.
Как пояснил директор фонда «Экодом» Олег Минатдинов, «Зори Жигулей» в первую очередь база для семейного отдыха. Для работников муниципальных предприятий предусмотрены скидки. Заезды возможны на любое количество дней. Инфраструктуру планируют постепенно совершенствовать.
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