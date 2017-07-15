В собственность Самары вернули проданные частным лицам земли

Так, мэрия смогла оспорить сделку по продаже компании ООО «Монолит» территории площадью 4,2 тысячи квадратных метров в Промышленном районе на улице Фадеева, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Также признан незаконным договор купли-продажи в отношении земельного участка площадью 4,2 тысячи квадратных метров в Самарском районе на Стрелке реки Самары. ООО «Маяк» собиралось использовать эту территорию для производственных нужд, однако Арбитражный суд признал сделку по отчуждению данного земельного участка недействительной.

Удовлетворен иск мэрии и по участку площадью 19,7 тысячи квадратных метров на Красноглинском шоссе, 11.