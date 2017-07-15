В собственность Самары вернули проданные частным лицам земли
Администрации города удалось вернуть более 29 тысяч квадратных метров незаконно отчужденных земельных участков.
Так, мэрия смогла оспорить сделку по продаже компании ООО «Монолит» территории площадью 4,2 тысячи квадратных метров в Промышленном районе на улице Фадеева, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Также признан незаконным договор купли-продажи в отношении земельного участка площадью 4,2 тысячи квадратных метров в Самарском районе на Стрелке реки Самары. ООО «Маяк» собиралось использовать эту территорию для производственных нужд, однако Арбитражный суд признал сделку по отчуждению данного земельного участка недействительной.
Удовлетворен иск мэрии и по участку площадью 19,7 тысячи квадратных метров на Красноглинском шоссе, 11.
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