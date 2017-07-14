К 2025 году Самара должна стать ведущим производственным хабом

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отметил, что согласно документу, к 2020 году необходимо полностью реструктуризировать экономику региона и создать благоприятные условия для бизнеса. В 2025 году область должна стать ведущим производственным хабом, а к 2030 превратиться в центр промышленных инноваций России.

К 2030 году население региона будет обеспечено высококвалифицированными рабочими местами с достойной заработной платой, получать на высоком уровне медицинское обслуживание, образование, услуги физической культуры и спорта, все необходимые социальные гарантии. Культурная жизнь населения станет более разнообразной и насыщенной.

В целом для России область позиционируется как опорный регион страны в развитии науки, образования и промышленности, а также крупный центр компетенций в аэрокосмическом секторе и нефтехимии, крупнейший транспортный хаб. В мировом масштабе Самарская область может принять на себя роль значимого центра космических исследований и инжиниринга, образовательного центра в области технических наук, ключевого транспортного узла, соединяющего Европу с Азией и уникального центра рекреации и туризма.

Большое внимание в Стратегии уделяется модернизации существующих производственных мощностей, техническому и технологическому обновлению производства, выпуску инновационной продукции.

Всего в Стратегии включено 55 стратегических проектов производственной, инфраструктурной и социальной направленности. Перечень проектов будет пополняться новыми, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.