К 2025 году Самара должна стать ведущим производственным хабом
Правительство Самарской области утвердило стратегию социально-экономического развития региона на период до 2030 года. В создании документа принимали участие муниципальные органы власти, широкий круг экспертов и общественности.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отметил, что согласно документу, к 2020 году необходимо полностью реструктуризировать экономику региона и создать благоприятные условия для бизнеса. В 2025 году область должна стать ведущим производственным хабом, а к 2030 превратиться в центр промышленных инноваций России.
К 2030 году население региона будет обеспечено высококвалифицированными рабочими местами с достойной заработной платой, получать на высоком уровне медицинское обслуживание, образование, услуги физической культуры и спорта, все необходимые социальные гарантии. Культурная жизнь населения станет более разнообразной и насыщенной.
В целом для России область позиционируется как опорный регион страны в развитии науки, образования и промышленности, а также крупный центр компетенций в аэрокосмическом секторе и нефтехимии, крупнейший транспортный хаб. В мировом масштабе Самарская область может принять на себя роль значимого центра космических исследований и инжиниринга, образовательного центра в области технических наук, ключевого транспортного узла, соединяющего Европу с Азией и уникального центра рекреации и туризма.
Большое внимание в Стратегии уделяется модернизации существующих производственных мощностей, техническому и технологическому обновлению производства, выпуску инновационной продукции.
Всего в Стратегии включено 55 стратегических проектов производственной, инфраструктурной и социальной направленности. Перечень проектов будет пополняться новыми, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
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