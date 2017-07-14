Киноизмышлизм. «Паломничество» - Суровое Братство кольца (18+)





Первое, что заинтересовало меня в «Паломничестве» - это каст. Про Тома Холланда я уже упомянул. Помимо него в фильме снялся отличный актер Джон Бернтал – это новое лицо персонажа Карателя в киновселенной все той же студии «Марвел», в которой обитает и Человек-Паук. Широкому зрителю Бернтал также знаком по сериалам «Ходячие мертвецы» и несправедливо закрытому после первого сезона «Городу Гангстеров».

































































А еще в фильме «Паломничество» сыграл англичанин Ричард Армитедж – не менее фактурный актер, которого вы могли видеть в роли гнома Торина в трилогии «Хоббит». Роли в отмеченных мною фильмах - далеко не самые лучшие работы Бернтала и Армитеджа, я перечислил лишь самые узнаваемые. Режиссером «Паломничества» выступил ирландец Брендан Малдауни, опять же неизвестный в широких кругах. На его счету не так много картин, все они снимались в Ирландии и имели ярко выраженный драматический характер. «Паломничество» не стало исключением. Это историко-приключенческая драма, действие которой происходит в Ирландии в эпоху средневековья.















































Итак, на дворе 1209 год. Римская католическая церковь ведет массовые крестовые походы по искоренению еретиков. В этом же году английский король Джон рассорился с Папой Римским из-за спора, кто станет Архиепископом Кентерберийским. Во времена этой политический нестабильности в Европе на острове в Ирландии по соседству с язычниками в скромном аббатстве живет группа монахов. В 1204 году они приютили у себя крестоносца в исполнении Джона Бернтала, который отрекся от войны и принял обет молчания. По поручению Папы монахи вынуждены отправиться в паломничество через остров, который рвут на части тянущаяся столетиями племенная война и растущая мощь английских захватчиков. Они сопровождают священную реликвию своего монастыря — камень, который использовался в мученичестве Святого Матиаса, тринадцатого апостола, в Рим. По пути монахи столкнутся с суровыми испытаниями, будь-то яростное нападение язычников или предательство со стороны провожатых англичан. Путешествие монахов показано глазами благочестивого юного священнослужителя в исполнении Тома Холланда и молчаливого келейника-крестоносца Джона Бернтала.



Вот таким фильмом-неожиданностью для меня стало «Паломничество». Наверное, все вы знаете о том, что кинотеатры сейчас штурмует новая часть о герое в латексе «Человек Паук: Возвращение домой» с Томом Холландом в главной роли. Должны быть, многие из вас его уже посмотрели. Холланд – восходящая звезда Голливуда и, скорее всего, в ближайшие годы мы увидим его во многих крупных проектах. Поэтому вдвойне приятно было увидеть этого юношу в фильме «Паломничество», которое в кинотеатрах не показывают, и вышло оно на видео почти параллельно с премьерой «Паука» в России.Первое, что заинтересовало меня в «Паломничестве» - это каст. Про Тома Холланда я уже упомянул. Помимо него в фильме снялся отличный актер Джон Бернтал – это новое лицо персонажа Карателя в киновселенной все той же студии «Марвел», в которой обитает и Человек-Паук. Широкому зрителю Бернтал также знаком по сериалам «Ходячие мертвецы» и несправедливо закрытому после первого сезона «Городу Гангстеров».А еще в фильме «Паломничество» сыграл англичанин Ричард Армитедж – не менее фактурный актер, которого вы могли видеть в роли гнома Торина в трилогии «Хоббит». Роли в отмеченных мною фильмах - далеко не самые лучшие работы Бернтала и Армитеджа, я перечислил лишь самые узнаваемые. Режиссером «Паломничества» выступил ирландец Брендан Малдауни, опять же неизвестный в широких кругах. На его счету не так много картин, все они снимались в Ирландии и имели ярко выраженный драматический характер. «Паломничество» не стало исключением. Это историко-приключенческая драма, действие которой происходит в Ирландии в эпоху средневековья.Итак, на дворе 1209 год. Римская католическая церковь ведет массовые крестовые походы по искоренению еретиков. В этом же году английский король Джон рассорился с Папой Римским из-за спора, кто станет Архиепископом Кентерберийским. Во времена этой политический нестабильности в Европе на острове в Ирландии по соседству с язычниками в скромном аббатстве живет группа монахов. В 1204 году они приютили у себя крестоносца в исполнении Джона Бернтала, который отрекся от войны и принял обет молчания. По поручению Папы монахи вынуждены отправиться в паломничество через остров, который рвут на части тянущаяся столетиями племенная война и растущая мощь английских захватчиков. Они сопровождают священную реликвию своего монастыря — камень, который использовался в мученичестве Святого Матиаса, тринадцатого апостола, в Рим. По пути монахи столкнутся с суровыми испытаниями, будь-то яростное нападение язычников или предательство со стороны провожатых англичан. Путешествие монахов показано глазами благочестивого юного священнослужителя в исполнении Тома Холланда и молчаливого келейника-крестоносца Джона Бернтала.































Структура фильма во многом схожа с фэнтези «Властелин кольца», где некое братство сопровождало реликвию через враждебные земли. Брат Диармуд (Том Холланд) в своей рясе и с кудрявыми волосами очень похож на хоббита Фродо в исполнении Элайджи Вуда. В какой-то момент он решает нести реликвию сам, как Фродо кольцо всевластия, и использует ее «силу» для спасения товарищей. Но, конечно же, «Паломничество» - это не сказочное фэнтези. Это суровое и реалистичное кино. По атмосфере и, отчасти, стилю съемки оно напоминает «Железного рыцаря», где также был молчаливый крестоносец, и «Черную смерть». В «Черной смерти», кстати, за происходящим мы тоже следили глазами юного монаха, которого изменили события фильма. Порадовало в «Паломничестве» то, что тема веры и использования ее для прикрытия корыстных интересов раскрыта на сто процентов. Здесь религию не идеализируют. Монахи сомневаются в поступках вышестоящих служителей из Рима, уважают веру и обычаи соседей-язычников. Когда посланник от Папы обещает предводителю воинов-англичан кары небесные за предательство, тот в ответ смеется: «Скоро я отправлюсь в новый крестовый поход и все грехи мне простят». А реликвию и вовсе предлагают подменить на любой булыжник, задаваясь вопросом: какая разница, что показывать людям в Англии? И это предельно честно, а фильм вовсе не о таинстве священослужения, как могло показаться из названия. Тот же реализм наблюдается и в сценах сражений. Их не много, но сняты они очень достойно – жестко и зрелищно.



Все съемки проходили на лоне природы. Здесь нет средневековых городов или замков. Нам показывают исключительно пейзажи грязной и дождливой Ирландии. Мрачные и одновременно красивые виды природы подчеркивают атмосферу фильма и держат в напряжении. Актерам хочется верить и сопереживать. Хочется надеяться, что после съемках в успешных блокбастерах, они не перестанут появляться в таких картинах, не ориентированных на большие кассовые сборы. Структура фильма во многом схожа с фэнтези «Властелин кольца», где некое братство сопровождало реликвию через враждебные земли. Брат Диармуд (Том Холланд) в своей рясе и с кудрявыми волосами очень похож на хоббита Фродо в исполнении Элайджи Вуда. В какой-то момент он решает нести реликвию сам, как Фродо кольцо всевластия, и использует ее «силу» для спасения товарищей. Но, конечно же, «Паломничество» - это не сказочное фэнтези. Это суровое и реалистичное кино. По атмосфере и, отчасти, стилю съемки оно напоминает «Железного рыцаря», где также был молчаливый крестоносец, и «Черную смерть». В «Черной смерти», кстати, за происходящим мы тоже следили глазами юного монаха, которого изменили события фильма. Порадовало в «Паломничестве» то, что тема веры и использования ее для прикрытия корыстных интересов раскрыта на сто процентов. Здесь религию не идеализируют. Монахи сомневаются в поступках вышестоящих служителей из Рима, уважают веру и обычаи соседей-язычников. Когда посланник от Папы обещает предводителю воинов-англичан кары небесные за предательство, тот в ответ смеется: «Скоро я отправлюсь в новый крестовый поход и все грехи мне простят». А реликвию и вовсе предлагают подменить на любой булыжник, задаваясь вопросом: какая разница, что показывать людям в Англии? И это предельно честно, а фильм вовсе не о таинстве священослужения, как могло показаться из названия. Тот же реализм наблюдается и в сценах сражений. Их не много, но сняты они очень достойно – жестко и зрелищно.Все съемки проходили на лоне природы. Здесь нет средневековых городов или замков. Нам показывают исключительно пейзажи грязной и дождливой Ирландии. Мрачные и одновременно красивые виды природы подчеркивают атмосферу фильма и держат в напряжении. Актерам хочется верить и сопереживать. Хочется надеяться, что после съемках в успешных блокбастерах, они не перестанут появляться в таких картинах, не ориентированных на большие кассовые сборы.

Я могу посоветовать этот фильм поклонникам исторического кино и хороших драм, для которых актерская игра и внутреннее наполнение фильма важнее дорогих спецэффектов. Суровое, кровавое и предельно реалистичное кино, которое в эпоху общей толерантности не боится честно показывать зрителю все стороны религии и заставляет его думать уже после титров.









Приятного просмотра!