В Самаре в этом году достроят 8 проблемных долевок
Всего в Самарской области на сегодняшний день в перечне проблемных находятся 42 объекта незавершенного строительства. Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области.
По информации минстроя, в 2017 году в Самаре запланированы к вводу 8 проблемных объектов, куда заселятся больше 1000 людей. Речь идет о зданиях: на улице Антонова – Овсеенко, 127; на улице Революционной, 148; на улице Карбышева, 1; на улице Тухачевского, 10; на улице Блюхера, 19; на улице Тургенева, 315; на Заводском шоссе, 57 В и на улице Тухачевского – ЖК «Альбатрос».
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