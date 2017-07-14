В Самаре в этом году достроят 8 проблемных долевок

По информации минстроя, в 2017 году в Самаре запланированы к вводу 8 проблемных объектов, куда заселятся больше 1000 людей. Речь идет о зданиях: на улице Антонова – Овсеенко, 127; на улице Революционной, 148; на улице Карбышева, 1; на улице Тухачевского, 10; на улице Блюхера, 19; на улице Тургенева, 315; на Заводском шоссе, 57 В и на улице Тухачевского – ЖК «Альбатрос».