В Самаре затопило пляжи и причалы речвокзала

ФГБУ «Приволжское УГМС» и ГУ МЧС России по Самарской области предупреждали, что уровень воды в реках в районе Самары может подняться на несколько метров. В итоге уже в четверг частично затопило пляжи на набережной Волги и причалы речвокзала. На движении пассажирских судов это никак не отразилось. А вот отдыхающих подъем реки застал врасплох, и людям пришлось спешно покидать пляжи.

В МЧС сообщают, что сброс воды будет продолжаться в течение 10 дней. Следовательно, в эти выходные, которые по прогнозам синоптиков, обещают быть жаркими и солнечными, самарцам стоит воздержаться от посещения городских пляжей.