Пожарные, медики и спасатели провели учения к ЧМ-2018

Перед службами стояла задача научиться взаимодействовать при внештатных ситуациях. В частности, на стадионе «Металлург» специалисты отрабатывали сценарий взрыва, ставшего причиной пожара и обрушения одной из трибун. Это одно из наиболее часто встречающихся ЧП на международных спортивных мероприятиях.

250 членов медицинской команды отрабатывали оказание медицинской помощи пострадавшим и навыки эвакуации больных, которых изображали волонтеры и специальные манекены. На «пострадавших» были прикреплены таблички с описанием повреждений: травмы конечностей, головы, грудной клетки, ожоги и пр. Ориентируясь на описанные недуги, медики эвакуировали людей на носилках в специально выделенную зону (сортировочный пункт). Там уже их коллеги оказывали первую медицинскую помощь и после транспортировали в машины скорой помощи.

Всего в учении участвовали более 300 человек. Подобные совместные учения будут проводиться и в дальнейшем.