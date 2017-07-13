На Мастрюковских озерах пройдет слет ветеранов войн и патриотический фестиваль «Память»

В календаре летних событий Самарской области четыре года назад появился интересный социально значимый фестиваль. Это международный слет ветеранов войн и фестиваль военно-патриотический песни «Память». Сегодня программу слета-2017 обнародовали в Доме журналиста организаторы - руководители Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых действия «Контингент».

Слет-2017 будет проходить с 21 по 23 июля на Мастрюковских озерах (на той самой поляне, где ежегодно собирается Грушинский фестиваль). Собираются вместе ветераны «горячих точек», вспоминают былое, поют и слушают военно-патриотические песни, а главное, приобщают к этой обстановке ребят из патриотических клубов и объединений, кадетских корпусов, из детских домов и приютов.

- Первый же самарский слет собрал около двух тысяч человек, получил хорошие отзывы, - рассказывает председатель Самарской региональной организации «Контингент» Константин Клюев. – В этом году надеемся на хорошую погоду и ждем еще больше гостей. В первую очередь ждем как можно больше молодежи, семей с детьми, чтобы они проникались духом патриотизма, формировали активную гражданскую позицию среди ветеранов, прошедших через бои в самых разных горячих точках мира.

В этом году программа обещана гораздо насыщеннее, чем прежде. Будут не только военно-патриотические игры и сдача норм ГТО, самые разные спортивные состязания и концерты на главной сцене «Память», но и историческая реконструкция боя времен Великой Отечественной войны, турнир по дзюдо памяти героя-вертолетчика Николая Майданова, выступления ребячьих коллективов из патриотических клубов.

Первая историческая реконструкция одного из боев Великой Отечественной, как планируется, должна будет собрать около 60 участников и военную технику. Действо приблизят к реальному бою, с имитацией взрывов, с «боевым» звуковым сопровождением. Потом всех детей провезут по поляне на грузовых машинах военных лет. Сейчас решается вопрос с полевой кухней, чтобы после боя все поели солдатской каши.

География участников будет самой разной: Самара, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Крым, Казахстан, Беларусь… Собирают тех, кто отслужил, служит и будет служить Отечеству: поколения и дедов, и отцов, и внуков.