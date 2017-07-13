Большинство муниципальных предприятий Самары вышли в прибыль

К примеру, за первые 5 месяцев 2017 года прибыль МП «Коммунально-бытовые услуги» составила 4,6 миллиона рублей. При этом тарифы не изменились. Также Олег Фурсов отметил снижение зависимости муниципального сектора экономики от кредитов коммерческих банков. Вместе с тем повысилась прозрачность расходования денег и конкурсных процедур, что тоже помогло муниципальным предприятиям выйти в прибыль.

По словам главы города, МП «Благоустройство», например, сумело после смены руководства снизить свою кредиторскую задолженность с 500 до 260 миллионов рублей. При этом предприятие продолжает обновление и расширение парка специальной техники.

- Сейчас предприятие закупает дополнительную технику перед зимним сезоном, проведено серьезное сокращение издержек, снижена себестоимость услуг, которые оказывает предприятие. При этом обслуживаемая предприятием площадь выросла на 2,2 миллиона квадратных метров. Повысилось качество уборки, о чем говорит снижение количества штрафов и предписаний со стороны надзорных органов, — сказал Олег Фурсов.

Порядок наводится и в сфере ритуальных услуг. Чиновники мэрии все чаще отмечают факты нечестной конкуренции со стороны частных ритуальных структур. Несчастьем людей пользуются недобросовестные врачи и участковые, информирующие частные фирмы о погибших людях, а не муниципальную похоронную службу, у которой расценки в разы ниже. По каждому факту проводится служебная проверка и материалы, при необходимости, передаются в правоохранительные органы.