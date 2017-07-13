Спиннеры – прогресс или деградация гаджетов? Чем увлекались в России раньше

За последний год все мы узнали, что такое спиннеры. Нехитрое устройство, состоящее из подшипника и пластикового «трехлистника», по какой-то необъяснимой причине не оставляет равнодушными даже взрослых. Что уж говорить о детях! У каждого непременно должен быть такой. А лучше несколько. Родители недоумевают – что за мода такая странная? А между тем тренд на определенный вид игрушек и гаджетов был всегда. Наверняка, и в вашем детстве тоже. Вспомним?





Радужная пружинка «слинки» и липкий «лизун»





В середине 90-х в России две эти игрушки пользовались чрезвычайной популярностью. «Слинки» - это радужная пружинка, которую можно перекидывать из руки в руку, заворачивать в «бублик» или пускать ее «шагать» вниз по ступенькам. В России дети довольствовались подделкам из Юго-Восточной Азии. Оригинальная пружинка производилась и до сих пор выпускается в США, поэтому едва ли была хоть у кого-то из простых российских ребятишек в 90-х. Но мы тогда этого не знали. Пружинка вызывала настоящий спортивный азарт. Каждый устанавливал личные рекорды и пытался их побить. Мы постоянно искали самые длинные лестницы и отправляли пружинки «спускаться» по ступенькам.































Интересный факт: в СССР самая первая пружинка появилась у писателя Корнея Чуковского. По слухам, эта самая пружинка до сих пор «шагает» на детских экскурсиях дома-музея литератора со второго на первый этаж.

Игрушка «лизун» тоже пришла к нам из-за границы. В России в середине 90-х она выпускалась обычно в форме вязкого желеобразного шарика, который можно было кидать на горизонтальную поверхность. Игрушка липла почти ко всему – стеклу, стенам, даже к потолку. Название «лизун» прижилось, когда в России стали широко популярны мультфильмы и фильмы серии «Охотники за привидениями», в которых был одноименный персонаж, обладающий подобной консистенцией. На прилавках магазинов начали появляться «лизуны» всех форм и размеров. Мальчишек очень забавляло подкинуть одноклассницам в школе «лизуна» в форме лягушки и хихикать, слушая девичьи визги.

Вкладыши и кэпсы





Еще один феномен 90-х. В то время были очень популярны жевательные резинки, обернутые в картинки-вкладыши. Мальчишки обожали Turbo и BomBimbom, ведь на вкладышах внутри были изображены всевозможные автомобили. У вкладышей было два предназначения – их либо собирали с энтузиазмом настоящих коллекционеров, либо ими играли. Суть этой по-настоящему азартной игры была проста. Мы с соперником клали вкладыши на плоскую поверхность, например на стол, и били по ним ладонью. Если перевернулся у меня, а у противника нет, то вкладыши клали друг на друга и я бил по ним снова – перевернулись оба, значит выигрыш мой. Мальчишки с большой коллекцией вкладышей считались во дворе самыми крутыми, им завидовали и мечтали иметь столько же вкладешей. Некоторые даже приобретали из карманных средств недостающий экземпляр у ровесников.































По схожему принципу играли и собирали коллекцию кэпсов. Их еще называли фишки или сотки. Казалось бы, обычные фишки из пластика или плотного картона с нанесенным рисунком, - что может быть в них интересного? Но даже рассматривать иллюстрации было занимательно. Ведь там изображались герои известных мультфильмов, аниме или другие знакомые детям персонажи. Поэтому кэпсы использовались не только для игр, но и просто для коллекционирования. А играли в них почти также как во вкладыши.

Соперники выставляли по одной фишке и с помощью игры «камень, ножницы, бумага» выбирали, кто будет бить первым. Задача – бросить свою фишку на кэпс соперника так, чтобы перевернуть ее. Получилось – забирай трофей, не вышло – его ход. Процесс был настолько увлекательным, что оторвать от этого занятия игроков было крайне тяжело. Именно поэтому фишки были так нелюбимы школьными учителями. А игроки подвергались нешуточным санкциям. Преподаватели могли забрать все фишки учеников и не вернуть их.

Змейка Рубика





Змейка Рубика – головоломка, придуманная Эрне Рубиком (изобретателем знаменитого Кубика Рубика). Конструкция игрушки состоит из 24 равнобедренных треугольных призм, соединенных вращающимися шарнирами. Задача состоит в сборке различного рода фигур путем вращения отдельных треугольников. Головоломка стала хитом еще в прошлом веке, но не потеряла своей актуальности и сегодня. Змейка развивает пространственное мышление, воображение, логику и фантазию. Она увлекает как взрослых, так и детей. Также популярным был и Кубик Рубика, собрать который удавалось далеко не каждому. Змейка Рубика – головоломка, придуманная Эрне Рубиком (изобретателем знаменитого Кубика Рубика). Конструкция игрушки состоит из 24 равнобедренных треугольных призм, соединенных вращающимися шарнирами. Задача состоит в сборке различного рода фигур путем вращения отдельных треугольников. Головоломка стала хитом еще в прошлом веке, но не потеряла своей актуальности и сегодня. Змейка развивает пространственное мышление, воображение, логику и фантазию. Она увлекает как взрослых, так и детей. Также популярным был и Кубик Рубика, собрать который удавалось далеко не каждому.







Тамагочи

Популярнейшая игрушка, представляющая собой виртуального домашнего питомца, появилась на свет в 1996 году. Название «Тамагочи» происходит от слияния двух слов - японского «тамаго», что означает «яйцо» и трансформированного английского «уотти» - часы. Популярнейшая игрушка, представляющая собой виртуального домашнего питомца, появилась на свет в 1996 году. Название «Тамагочи» происходит от слияния двух слов - японского «тамаго», что означает «яйцо» и трансформированного английского «уотти» - часы.

В конце 90-х годов «Тамагочи» пришел в Россию и мгновенно приобрел популярность у миллионов школьников. Принцип игры заключался в наблюдении за жизнью виртуального питомца, которого хозяин растил, кормил и выгуливал. Гаджет приучал нас к ответственности – за зверьками нужно было следить по часам. Не покормил – питомец умирал от голода, не убрал кучку – питомец умирал от антисанитарии, не поиграл с ним – питомец умирал от горя. Если подумать, штука это довольна жестокая. С другой стороны, «Тамагочи» в какой-то степени учил ответственности за того, кого мы приручили. Со временем интерес к «Тамагочи» угас.









Йо-йо

Начиная с 2005 года, разумы детей поработила игрушка йо-йо. На улицах города, на детских площадках, в школах дети играли, показывая друг другу свои умения и достижения. Йо-йо - это два соединенных диска, между которыми накручивается веревка. Один конец веревки фиксируется на самой игрушке, а другой - на пальце. Принцип действия йо-йо основан на механической инерционности катушек и взаимодействии веревок между собой. При броске игрушка разматывает веревку и после возвращается в исходное положение. С йо-йо можно было показывать удивительные трюки. Начиная с 2005 года, разумы детей поработила игрушка йо-йо. На улицах города, на детских площадках, в школах дети играли, показывая друг другу свои умения и достижения. Йо-йо - это два соединенных диска, между которыми накручивается веревка. Один конец веревки фиксируется на самой игрушке, а другой - на пальце. Принцип действия йо-йо основан на механической инерционности катушек и взаимодействии веревок между собой. При броске игрушка разматывает веревку и после возвращается в исходное положение. С йо-йо можно было показывать удивительные трюки.

Сегодня выделяют 5 основных стилей игры в йо-йо. Первый - это «лупинг», стиль, при котором игрок движением руки направляет йо-йо по эллиптической траектории вокруг руки. Стиль «стринг» основан на выполнении трюков во время слипа (положения игрушки на конце веревки). «Дабл стринг» подразумевает использование двух йо-йо. Для исполнения трюков в стиле «оффстринг» требуются большие йо-йо. Последний стиль игры – «фрихенд». Тут игрок имеет больше возможностей исполнения трюков за счет того, что веревка не крепится к руке. Вместо этого к руке привязан противовес в виде небольшого шарика. Впоследствии йо-йо из увлечения перерос в настоящий вид спорта.

Pokemon Go

В июле 2016 года компания Niantic выпустила многопользовательскую ролевую мобильную игру, основанную на анимационном сериале «Pokemon». В игре используется GPS-система, позволяющая игроку находиться в своем городе не только в реальном времени, но и виртуально. В этом и заключался секрет популярности. Ведь до этого игры не соприкасались с реальностью так близко. С одной стороны был игрок, с другой гаджет и виртуальный мир. Но Pokemon Go добавила в игру третью сторону – окружающую нас реальность. В июле 2016 года компания Niantic выпустила многопользовательскую ролевую мобильную игру, основанную на анимационном сериале «Pokemon». В игре используется GPS-система, позволяющая игроку находиться в своем городе не только в реальном времени, но и виртуально. В этом и заключался секрет популярности. Ведь до этого игры не соприкасались с реальностью так близко. С одной стороны был игрок, с другой гаджет и виртуальный мир. Но Pokemon Go добавила в игру третью сторону – окружающую нас реальность.

Теперь все вокруг – улицы, дома, музеи – стали игровой площадкой, на которой пользователи с помощью гаджетов ловили покемонов. Было забавно смотреть через свой смартфон на знакомую дворовую площадку и видеть где-нибудь под лавочкой с мирно храпящим местным бомжом Иванычем покемона. Чтобы поймать покемонов, нужно много ходить по городу, сжигая калории. Тысячи игроманов бродили по городам словно зомби, упоенные жаждой поймать как можно больше разновидностей покемонов.

Но Pokemon Go оказался заложником собственной концепции. Ведь кроме ходьбы и ловли покемонов, по сути, делать в игре больше было нечего, а потому она почти всем быстро наскучила.

Спиннеры



И вот сейчас мы дошли до спиннеров. Как говорилось в самом начале, это просто подшипник и пластиковый «трехлистник», который крутится в руке у владельца. Спиннер изобрели еще в 1990-х годах в США, но он стал популярен только в 2017 году. Это нехитрое изобретение для снятия стресса во всем мире вызвало просто массовую истерию. Сегодня существуют сотни разновидностей спиннеров, каждый отличается цветом, размером, конструкцией, некоторые светятся. Цена на них может варьироваться от пары сотен рублей до нескольких тысяч. Спиннеры можно встретить везде и у многих, начиная от скучающего ребенка во дворе и заканчивая людьми в дорогих костюмах. И вот сейчас мы дошли до спиннеров. Как говорилось в самом начале, это просто подшипник и пластиковый «трехлистник», который крутится в руке у владельца. Спиннер изобрели еще в 1990-х годах в США, но он стал популярен только в 2017 году. Это нехитрое изобретение для снятия стресса во всем мире вызвало просто массовую истерию. Сегодня существуют сотни разновидностей спиннеров, каждый отличается цветом, размером, конструкцией, некоторые светятся. Цена на них может варьироваться от пары сотен рублей до нескольких тысяч. Спиннеры можно встретить везде и у многих, начиная от скучающего ребенка во дворе и заканчивая людьми в дорогих костюмах.

Но если задуматься, здесь нет азарта, не нужно думать и тренироваться, нет простора для фантазии. По степени вовлеченности в процесс и эмоциональной отдачи спиннер проигрывает всем приведенным выше игрушкам и гаджетам. Это, пожалуй, просто тренд, захвативший умы людей, которым важно следовать веяниям моды. Скорее всего, популярность спиннеров окажется весьма скоротечна.