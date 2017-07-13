В Самаре в этом году отремонтируют два лицея
Пока ребята на каникулах, городские школы вовсю готовят к новому учебному году. В двух учреждениях стартуют работы капитального характера, которых ждали давно. Речь идет о медико-техническом и лицее авиационного профиля №135.
- В этом году будет покончено с многолетними сложностями, которые испытывали ученики и педагоги, - говорит председатель профильного комитета городской думы Алексей Дегтев. - Медико-техническому лицею больше не придется арендовать зал для уроков физкультуры, а во второй корпус лицея авиационного профиля после капремонта вернутся начальные классы. Оба решения о выделении средств на работы, безусловно, приняты в интересах юных самарцев.
Спортзал медико-технического лицея разместят в новом пристрое общей площадью свыше 700 квадратных метров. Трехэтажное здание будет примыкать к задней стене основного корпуса. Пристрой займут непосредственно спортзал, четыре аудитории, снарядная - комната для хранения инвентаря, полноценная раздевалка с душевыми кабинами.
По словам начальника строительного участка Евгения Гриника, сейчас идут подготовительные работы. К сентябрю их завершат, и компания-подрядчик займется собственно возведением пристроя. Средства выделены из городского бюджета. Сдать объект планируют в декабре.
- Когда узнали, что появится собственный спортзал, у нас был стихийный флешмоб. Дети танцевали от радости, - вспоминает директор лицея Наталья Серебрякова.
Для лицея авиационного профиля №135 капитально отремонтируют корпус на улице Свободы, 150. Его признали аварийным шесть лет назад. Ученики были вынуждены уплотниться в расположенном через дорогу основном здании.
В плане - обновить фасад, перекрытия и инженерные системы. Территорию облагородят, установят спортивную площадку. Как пояснил начальник отдела технического надзора департамента градостроительства Александр Галко, специалисты уже приступили к демонтажным работам.
Директор лицея авиационного профиля №135 Сергей Копытин рассказал, что проект ремонта готовили с учетом архитектурных особенностей здания 1949 года постройки. В будущем в нем разместят начальные классы. Финансирование на капремонт лицея поступило из федерального и областного бюджетов. Завершить работы подрядная организация обещает также к концу этого года.
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