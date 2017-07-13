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Подрядчикам поставили задачу уложить на ремонтируемых улицах деревянные настилы для прохожих

В городе идет масштабный ремонт дорог и тротуаров, на проезжей части, пешеходных зонах обновляют асфальт, укладывают плитку. Передвигаясь по историческому центру, горожане вынуждены внимательнее выбирать маршрут, поскольку далеко не везде можно пройти без помех. Часть из тротуаров перекрыта, другие - в щебенке или в песке. Многие пешеходы предпочитают миновать такие участки по проезжей части, что небезопасно. 
 
Между тем обеспечить проход для пешеходов во время ремонта могли бы деревянные настилы. На это во время объездов районов, общения с подрядчиками не раз обращал внимание глава Самары Олег Фурсов. Как рассказал главный специалист технического надзора муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов, в текущем сезоне вопросу уделяют большое внимание. По его словам, подрядные организации теперь обязаны размещать такие настилы, это требование прописано в муниципальных контрактах. 
 
Кирилл Рябов отметил, что, как правило, подрядчики ремонтируют и перекрывают тротуар только с одной стороны, а пешеходам следует передвигаться по противоположной. Если работы идут сразу по обе части дороги, то на одной из них следует укладывать деревянные мостки. И в любом случае подрядчики с помощью настилов должны обеспечить проходы к социальным учреждениям. Также «гати» необходимы в местах скопления людей. Как уточнил Кирилл Рябов, речь идет в основном о пешеходных переходах. Настилы легко разобрать и собрать, их можно применять неоднократно, поэтому подрядчики не несут больших затрат. 
 
Начальник участка компании- подрядчика «Стройсервис» Юрий Тумандеев с требованиями муниципалитета согласен: для удобства пешеходов мостки нужны обязательно. Компания укладывала их на улицах Водников и Венцека. 
 
- Но у нас нет ни одной улицы, закрытой с двух сторон, или такой, где нельзя было бы пройти, - отметил Юрий Тумандеев. 
 
Однако пешеходы отмечают: на некоторых участках деревянных настилов явно не хватает. Нередко посередине тротуаров, где пока не начали полноценный ремонт, можно обнаружить глубокие рытвины. Даже молодые люди с трудом перепрыгивают ямы, что уж говорить о пожилых гражданах или мамах с детскими колясками. 
 
- В прошлую пятницу, 7 июля, утром я переходила перекресток улиц Максима Горького и Комсомольской, это было ужасно, - рассказала пенсионерка Тамара Григорьева. - С одной стороны экскаватор ломал старый асфальт, и движение было заблокировано. С другой тоже работали машины. Пришлось идти по проезжей части, а там движение очень интенсивное. 
 
Самарцы готовы терпеть неудобства, ведь после ремонта исторический центр получит хорошие дороги и тротуары. Вот только бы ноги не переломать в ожидании.
 
Комментарии

Александр Медведев, председатель районного совета депутатов:
 
- Деревянных настилов, которые укладывали бы при ремонте тротуаров, я в районе не видел. Более того, иногда подрядчики затягивают работы и оставляют щебенку на тротуарах на несколько недель. Также много рвов, в том числе поперек пешеходных дорожек. Далеко не все из-за возраста или состояния здоровья могут их перепрыгнуть. Жители жалуются на это. Конечно, неудобства значительные, но радуют перспективы: тротуары отремонтируют. Лишь бы не было проблем с качеством. 

Наталья Александрова, председатель Союза женщина Самарского района:
 
- Мы так рады и так благодарны, что нам ремонтируют тротуары. Работают быстро, стараются. Только о без- опасности пешеходов не подума- ли. Я не могу ходить по щебенке, перепрыгивать, как молодежь, через рвы. Деревянных настилов не встречала. Поэтому приходится идти по проезжей части. Можно было бы край дороги у бордюров чем-то оградить, сделать хотя бы узенькую тропинку. Там в случае ремонта тротуара ходили бы пе- шеходы, а автомобилисты видели бы их. Возможно, это помогло бы совсем исключить аварийные ситуации. 

Олег Невзоров, управляющий микрорайоном №4: 
 
- Считаю, что ремонт не повод ограничивать людей в передвижении. Но на некоторых участках пройти действительно сложно. К сожалению, подрядные организации не всегда выставляют информационные щиты как предупреждение о проведении ремонта, и нередко на щебенку можно попасть прямо на середине тротуара. Можно рассматривать использование деревянных настилов как временную меру, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение людей в сезон дорожных работ.
 
Дата: 13 июля 2017 , 09:36
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Автор текста: Ева Нестерова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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