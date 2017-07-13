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Повар Игорь Бесчастнов: «Повара работают руками, вкладывают в свои блюда душу»

Студенту Самарского техникума кулинарного искусства Игорю Бесчастнову 19 лет. На чемпионате WorldSkills Russia он был признан одним из лучших молодых поваров-профессионалов России. 

- Игорь, как вы решили стать поваром? 
 
- Я родился в Самаре. Моя мама бухгалтер, папа - специалист службы безопасности. Я окончил девять классов школы №72. Учился без «троек», но в десятый класс не пошел, решил не терять время и получить среднее специальное образование. По совету родителей поступил в техникум кулинарного искусства. Они видели, что я люблю готовить, у меня к этому лежит душа. Я с детства стряпал что-то простое, потом кашеварил по маминым рецептам. Дальше - больше, начал искать интересные блюда в интернете. Мама радовалась, когда на 8 Марта или на день рождения получала от меня вкусные подарки. Сейчас я перешел на пятый курс техникума и не жалею, что решил связать свою жизнь с кулинарией. 

- Многие вкусно готовят, методом проб и ошибок добиваясь хороших результатов. Так зачем нужно учиться кулинарному искусству? 
 
- Да, каждая женщина дома - повар, и каждый может сам научиться готовить. Но кормить близких и работать в сфере общественного питания - разные вещи. Повару в столовой или в ресторане нужно знать и уметь многое. Например, важно понимать, что происходит с продуктом, когда его варишь, жаришь, когда добавляешь те или иные специи... Этим основам учат в техникуме. Также нужно уметь подать блюдо. Посетитель сначала ест глазами. Если выложено как попало, то аппетит испорчен. 
 
Преподаватели научили меня многому. Благодаря поддержке моего мастера Андрея Александровича Чудаева, я добился успехов. За нас, студентов, всегда переживают директор техникума Ирина Константиновна Пальчевская и ее заместитель Татьяна Владимировна Руденко. В целом, считаю, для того, чтобы стать хорошим поваром, нужно иметь талант, учиться кулинарному искусству у мастеров и много трудиться. 

- В каких кулинарных конкурсах вы участвовали? Сильные были соперники в финале национального чемпионата WorldSkills Russia, где вы представляли Самарскую область? 
 
- Конкурсы - всегда незаменимый опыт. Ты показываешь, что умеешь, чему научился, смотришь, как работают другие, узнаешь что-то новое. Я никогда не упускаю возможности получить этот опыт. В конкурсах участвую начиная со второго курса. В 2016 году в Тюмени занял первое место в номинации «Кулинарное искусство» на молодежных Дельфийских играх России. А в мае 2017-го прошел множество отборочных этапов и в числе 15 ребят оказался в Краснодаре на финале WorldSkills Russia - самых масштабных в нашей стране соревнований по профессиональному мастерству. Четыре дня мы боролись за победу в компетенции «Поварское дело»: готовили блюда по заданиям. Закуска из морепродуктов, винегрет, рыба с овощным гарниром, котлеты по-киевски, заварной крем... В принципе, блюда у всех одни и те же, но в разных вариантах. Соперники у меня действительно были сильные, и мне в итоге не хватило четырех баллов до «серебра» - его получили сразу два участника. Я оказался на четвертой строчке, заработал медаль «За профессионализм» и вполне доволен таким результатом. 
 
- Ведь вы не только учитесь, но уже работаете поваром. Что вам нравится готовить? Какие планы на будущее? 
 
- Я проходил практику от техникума в одном из ресторанов Самары, хорошо показал себя, и меня пригласили на работу поваром горячего цеха. Сейчас я там самый молодой из штатных поваров. Хотя на кухне нет возраста, все разговаривают на одном языке и понимают друг друга. Занятость большая, и дома я уже редко готовлю - в основном, как в школьные годы, радую маму по праздникам. 
 
Могу готовить разное, но больше всего мне нравятся горячие блюда. Сладкое надоедает, а мясо любят почти все. Повара работают руками, вкладывают в свои блюда душу. Мы получаем порезы, ожоги, «жаримся» у плиты, и нам очень приятно, когда посетители остаются довольны, передают благодарность. Скоро Чемпионат мира по футболу, наверняка наш ресторан в районе набережной заинтересует туристов. Мы удивим их русским гостеприимством и, конечно, вкусной едой. 
 
Планирую продолжать работать и параллельно получить высшее образование по профилю.
 
Дата: 13 июля 2017 , 09:24
112
Автор текста: Лариса Дядякина
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