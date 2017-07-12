Директора компании-подрядчика будут судить за мошенничество при строительстве подземных переходов в Самаре

По версии следствия, в 2015 году ООО «Самаратрансстрой» заключило с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области государственный контракт на строительство подземных пешеходных переходов на Московском шоссе, на участке от улицы Мичурина до АЗС № 15 «Роснефть».

В соответствии с условиями контракта при выполнении работ подрядчик должен был использовать нагревательный кабель марки DEFROST PIPI 20Вт/м NEXANS 10174810, стоимостью 368,9 рубля за метр. В апреле 2015 года минтранс перечислил на расчетный счет компании 43 миллиона рублей в качестве аванса за строительство подземных переходов.

18 августа 2015 компания заключила с ООО «Электрокомплект» договор поставки нагревательного кабеля другой марки стоимостью 123,45 рубля за метр, который затем использовали при строительстве, сообщает прокуратура Самарской области. В актах выполненных работ сотрудники «Самаратрансстроя» указали кабель марки NEXANS 10174810. То есть, по версии правоохранительных органов, они использовали более дешевые материалы. На этом якобы удалось сэкономить более 3 миллионов рублей, которые минтрансу не вернули.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

На момент публикации материала комментарий от руководства ООО «Самаратрансстрой» получить не удалось.