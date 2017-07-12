В самарской больнице имени Пирогова 3,5 миллиона рублей потратили на не работавших там сотрудников

Во время внутренней аудиторской проверки в больнице обнаружили неработающих сотрудников. Больше 10 человек числись в штате больницы и получали зарплату, но по факту там не работали. В штате медучреждения они появились в 2015 году и были трудоустроены там вплоть до мая 2017 года. На зарплаты этим людям за указанный период было потрачено около 3,5 миллионов рублей. Официально обвинение пока никому не предъявлено, расследование уголовного дела продолжается.