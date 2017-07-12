Для ремонта самарских причалов нашли подрядчика
В среду, 12 июля, состоялся аукцион на оказание услуг по проектированию и ремонту причалов в Самаре. На эти цели «Самарское речное пассажирское» предприятие» потратит 211 миллионов рублей.
На контракт претендовали два участника – ООО «Фирма Мост» и АО «Гипрострой-Самара». Победителем в итоге стала фирма «Мост».
В проектной документации указано, что работы будут проходить в два этапа. На первом из них подрядчику предстоит до 31 декабря этого года отремонтировать причалы № 6, 5, 4, 3, а во время второго этапа – до 1 июня 2018 года отремонтировать причалы № 1 и 2.
В работы входит демонтаж и устройство новых лестничных спусков, устройство перильного ограждения, реконструкция причальных стенок, мостовых переходов, а также замена тротуарного покрытия причалов.
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Об этом сообщает«Самарское речное пассажирское предприятие».
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