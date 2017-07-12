Самарцев предупреждают о повышении уровня воды в Волге
В среду, 12 июля, Жигулевская ГЭС планирует провести сброс воды.
В связи с этим, в районе Самары ожидается повышение уровня воды в Волге на 1-1,5 метра.
Администрация города рекомендует всем самарцам быть особенно внимательными на берегу реки, соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра.
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