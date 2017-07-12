На телеканале «Матч ТВ» покажут, как Самара готовится к ЧМ-2018
Известный телеведущий Сергей Белоголовцев и съемочная группа спортивного телеканала «Матч ТВ» сняли передачу о достопримечательностях Самары и подготовке областной столицы к мундиалю.
Проект «Россия футбольная» рассказывает болельщикам всего мира насколько удобным и комфортным будет их пребывание в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM, а также о главных туристических особенностях и спортивных объектах городов. Главный акцент в программе сделан на футбол, а сам телеведущий Сергей Белоголовцев является послом ЧМ-2018.
Творческая группа «Матч ТВ» в Самаре посетила строящийся стадион «Самара - Арена», стадион «Металлург» и тренировочную базу ФК «Крылья Советов». Особенно впечатлила гостей самарская набережная, вдоль которой они прокатились на катере, а также музей «Самара космическая».
Сергей Белоголовцев и съемочная группа «Матч ТВ» пообщались с главой города Олегом Фурсовым и главным тренером ФК «Крылья Советов» Андреем Тихоновым. Программа «Россия футбольная», посвященная Самаре выйдет в эфир ближе к осени.
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