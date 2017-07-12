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Неизвестные вырубили деревья у парка Щорса в Самаре

Прокуратура Железнодорожного района Самары совместно с департаментом городского хозяйства и экологии администрации города обнаружила, что в районе на улице Спортивной 10, 12, напротив парка Щорса, было вырублено 18 деревьев.
 
«Лесорубы» причинили городу ущерб на 4 миллиона рублей. Следственное управление УМВД России по Самаре возбудило уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере, сообщает прокуратура Самарской области.
Дата: 12 июля 2017 , 09:38
633
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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