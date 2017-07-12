Дворец спорта в Самаре снесет «Волгатрансстрой-9»
Компания стала победителем аукциона по демонтажу здания дворца спорта ЦСК ВВС.
Работы правительство области оценило в 75,4 миллиона рублей. На контракт претендовали два участник — АО «Волгатрансстрой-9» (ВТС-9) и ООО «Горизонт». Победителем в итоге стал ВТС-9. Подрядчик должен будет снести Дворец спорта к 31 августа 2017 года. На месте старого спорткомплекса ЦСК ВВС будет построен новый.
Сейчас площадь застройки здания составляет 8,5 га, посадочных мест насчитывается три тысячи, а весь Дворец спорта занимает один этаж. Количество посадочных мест в новом здании увеличат до пяти тысяч, объект могут построить в 4 этажа.
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