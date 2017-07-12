12 июля 2017 года,
09:22
$ 60.74    69.2   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Дворец спорта в Самаре снесет «Волгатрансстрой-9»

Компания стала победителем аукциона по демонтажу здания дворца спорта ЦСК ВВС.
 
Работы правительство области оценило в 75,4 миллиона рублей. На контракт претендовали два участник — АО «Волгатрансстрой-9» (ВТС-9) и ООО «Горизонт». Победителем в итоге стал ВТС-9. Подрядчик должен будет снести Дворец спорта к 31 августа 2017 года. На месте старого спорткомплекса ЦСК ВВС будет построен новый.
 
Сейчас площадь застройки здания составляет 8,5 га, посадочных мест насчитывается три тысячи, а весь Дворец спорта занимает один этаж. Количество посадочных мест в новом здании увеличат до пяти тысяч, объект могут построить в 4 этажа.
Дата: 12 июля 2017 , 09:07
59
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Дворец спорта в Самаре снесет «Волгатрансстрой-9»
12 июля 2017
59
Дворец спорта в Самаре снесет «Волгатрансстрой-9»
В Самаре мужчина организовал интим-салон
11 июля 2017
525
 
В Самаре мужчина организовал интим-салон
В Самарской области Мицубиси столкнулась с Киа и грузовиком: трое погибли, еще трое пострадали
11 июля 2017
1274
В Самарской области Мицубиси столкнулась с Киа и грузовиком: трое погибли, еще трое пострадали
Число аварий с детьми в Самарской области увеличилось на 15%
11 июля 2017
188
Число аварий с детьми в Самарской области увеличилось на 15%
ООО «Самарапортстрой» восстановит фасад здания Самарского районного суда
11 июля 2017
253
ООО «Самарапортстрой» восстановит фасад здания Самарского районного суда
В Самаре вновь открыли пляж, доступный для инвалидов
11 июля 2017
356
В Самаре вновь открыли пляж, доступный для инвалидов
В Самаре на 10 дней ограничат движение на улице Шушенской
11 июля 2017
265
В Самаре на 10 дней ограничат движение на улице Шушенской
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
11 июля 2017
409
 
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
Фонд капремонта вновь не нашёл кредиторов на обновление фасадов на гостевых маршрутах к ЧМ-2018
11 июля 2017
211
Фонд капремонта вновь не нашёл кредиторов на обновление фасадов на гостевых маршрутах к ЧМ-2018
Лента новостей
12 июля 2017 , 09:07
59
Дворец спорта в Самаре снесет «Волгатрансстрой-9»
Компания стала победителем аукциона по демонтажу здания дворца спорта ЦСК ВВС.
11 июля 2017 , 20:48
525
 
В Самаре мужчина организовал интим-салон
Полицейские задержали двух 27-летних жительниц Самарской области, которые занимались...
11 июля 2017 , 20:23
1274
В Самарской области Мицубиси столкнулась с Киа и грузовиком: трое погибли, еще трое пострадали
Авария произошла во вторник, 11 июля, в 8:50 на1157 км трассы М-5 «Урал» в...
11 июля 2017 , 19:55
188
Число аварий с детьми в Самарской области увеличилось на 15%
За прошедшие полгода в регионе в ДТП пострадали 23 ребенка пострадали в ДТП, один из них...
11 июля 2017 , 18:20
253
ООО «Самарапортстрой» восстановит фасад здания Самарского районного суда
Свои услуги компания, ставшая единственным участником торгов, оценила в 10,6 млн рублей.
11 июля 2017 , 16:23
356
В Самаре вновь открыли пляж, доступный для инвалидов
Он заработал на первой очереди набережной в районе Некрасовского спуска. Отметим, что это...
11 июля 2017 , 16:07
265
В Самаре на 10 дней ограничат движение на улице Шушенской
Причина - строительство газопровода на участке  протяженностью 70 метров от дома № 40 по...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
9943
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
8176
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
6313
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
28 июня 2017
4937
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
Как ранее  писал  sgpress . ru , 55-летний  генерал-майор полиции...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
966
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
1545
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
954
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Прощай, школа! Сколько стоит выпускной-2017 в Самаре
13 июня 2017
1258
Прощай, школа! Сколько стоит выпускной-2017 в Самаре
«Взрослая жизнь сменила школьные грёзы…» - ежегодно поют выпускники.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.