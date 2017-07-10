Велотур дня. От «Сипы» до Гагарина и обратно

Половина лета осталась позади, погода начала радовать ярким солнышком и по-настоящему теплыми днями. Самое время для активного отдыха на свежем воздухе. Например, для велопрогулок. Возникает вопрос: какой выбрать маршрут и как все организовать? Вариантов масса. Для особо занятых людей, которые не могут позволить себе длительный велотур на сутки или двое, мы приготовили лайт-маршрут выходного дня с посещением местных достопримечательностей. Итак, поехали.

Есть у вас есть свой «железный конь» – отлично, если нет – не беда. В Самаре есть много велопрокатов, где вы сможете подобрать себе велосипед по душе. В среднем велик на прокат обойдется вам в 100 рублей за час.





Стартовая точка маршрута – фонтаны на Осипенко. Здесь, в сквере рядом с фонтанами, установлен памятник несовершеннолетним труженикам тыла 1941—1945 годов – одна из многих достопримечательностей города на Волге. Отсюда поднимаемся в горку по улице Осипенко – крутим педали, не ленимся. И вот мы уже наверху, проезжаем мимо другого памятника на Площади Памяти. Мемориальный комплекс воинам-интернационалистам открыли в 2001 году в честь самарцев, погибших в локальных конфликтах, начиная с 1946 года.



























От памятника доезжаем до ТЦ «Айсберг», где можно полюбоваться на «ромашковое дерево» - довольно милую композицию, создающую летнее настроение. Теперь наш маршрут лежит до скульптуры «Конь» на Московском шоссе, 17. Дорога радует, почти везде есть бордюрные съезды, позволяющее не останавливать велосипед без надобности – разве что на светофорах. А вот и «Конь» - гарцующий и гордый каменный гигант. Продолжаем путешествие.



От памятника доезжаем до ТЦ «Айсберг», где можно полюбоваться на «ромашковое дерево» - довольно милую композицию, создающую летнее настроение. Теперь наш маршрут лежит до скульптуры «Конь» на Московском шоссе, 17. Дорога радует, почти везде есть бордюрные съезды, позволяющее не останавливать велосипед без надобности – разве что на светофорах. А вот и «Конь» - гарцующий и гордый каменный гигант. Продолжаем путешествие.

























Нельзя не упомянуть открытую после ремонта аллею на Московском шоссе. Хотя тротуар здесь выложили плиткой, на которой велосипеды немного трясет, кататься по аллее – одно удовольствие. Вокруг – ухоженный газон и красивые цветочные композиции, путь пролегает через элегантные арки и узорчатые площади. От гуляющих здесь людей и бабушек на уютных лавочках исходит некое умиротворение. Здесь важно вышагивающие голуби не особо пугаются проезжающих мимо велосипедистов.



Нельзя не упомянуть открытую после ремонта аллею на Московском шоссе. Хотя тротуар здесь выложили плиткой, на которой велосипеды немного трясет, кататься по аллее – одно удовольствие. Вокруг – ухоженный газон и красивые цветочные композиции, путь пролегает через элегантные арки и узорчатые площади. От гуляющих здесь людей и бабушек на уютных лавочках исходит некое умиротворение. Здесь важно вышагивающие голуби не особо пугаются проезжающих мимо велосипедистов.



























Добрались до «аэрокоса» и скульптуры «Ракета» возле университета. Отсюда мимо увитого растительностью забора Ботанического сада крутим педали до Парка имени Юрия Гагарина. По дороге останавливаемся набрать водицы из колонки – немного не доезжая до улицы Потапова. Холодная вода бодрит.



Добрались до «аэрокоса» и скульптуры «Ракета» возле университета. Отсюда мимо увитого растительностью забора Ботанического сада крутим педали до Парка имени Юрия Гагарина. По дороге останавливаемся набрать водицы из колонки – немного не доезжая до улицы Потапова. Холодная вода бодрит.



























И вот мы в парке. Полпути за спиной, ни капли усталости. Что посмотреть в Парке Гагарина вы узнаете



И вот мы в парке. Полпути за спиной, ни капли усталости. Что посмотреть в Парке Гагарина вы узнаете в этой статье . А я отмечу, что там можно поесть мороженое, сидя на лавочке и вспоминая детство. Из Парка Гагарина по улице Советской Армии доезжаем до Ново-Садовой. Это, пожалуй, самый неудобный отрезок маршрута, так как улица Советской Армии для велосипедных прогулок не очень приспособлена. Любителям спокойной и комфортной езды придется несколько раз остановиться, чтобы перенести «железных коней» через бордюр. Впрочем, более продвинутые гонщики наоборот найдут для себя легкий челлендж. Мы останавливали велосипеды лишь дважды, а в остальном умудрялись спускаться вниз по улице по каким-то ухабам, уворачиваясь от летящих в лицо веток.



























На Ново-Садовой вновь началась приятная и комфортная дорога. Почти весь путь до Постникова оврага она шла вниз – даже педали крутить почти не нужно. В Загородный парк заезжать не стали – он достоин отдельного велотура. По Ново-Садовой доехали до фонтанов Осипенко – вот и финиш. Поездка заняла всего 2 часа с остановками. За это время мы преодолели расстояние в 15 километров. Это расслабляющая поездка, не требующая от вас больших затрат и усилий. Зато есть шанс посетить несколько знаковых и интересных мест в Самаре.

До новых велотуров!