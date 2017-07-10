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Велотур дня. От «Сипы» до Гагарина и обратно

Половина лета осталась позади, погода начала радовать ярким солнышком и по-настоящему теплыми днями. Самое время для активного отдыха на свежем воздухе. Например, для велопрогулок. Возникает вопрос: какой выбрать маршрут и как все организовать? Вариантов масса. Для особо занятых людей, которые не могут позволить себе длительный велотур на сутки или двое, мы приготовили лайт-маршрут выходного дня с посещением местных достопримечательностей. Итак, поехали.
 
Есть у вас есть свой «железный конь» – отлично, если нет – не беда. В Самаре есть много велопрокатов, где вы сможете подобрать себе велосипед по душе. В среднем велик на прокат обойдется вам в 100 рублей за час.
 
Стартовая точка маршрута – фонтаны на Осипенко. Здесь, в сквере рядом с фонтанами, установлен памятник несовершеннолетним труженикам тыла 1941—1945 годов – одна из многих достопримечательностей города на Волге. Отсюда поднимаемся в горку по улице Осипенко – крутим педали, не ленимся. И вот мы уже наверху, проезжаем мимо другого памятника на Площади Памяти. Мемориальный комплекс воинам-интернационалистам открыли в 2001 году в честь самарцев, погибших в локальных конфликтах, начиная с 1946 года.

 













От памятника доезжаем до ТЦ «Айсберг», где можно полюбоваться на «ромашковое дерево» - довольно милую композицию, создающую летнее настроение. Теперь наш маршрут лежит до скульптуры «Конь» на Московском шоссе, 17. Дорога радует, почти везде есть бордюрные съезды, позволяющее не останавливать велосипед без надобности – разве что на светофорах. А вот и «Конь» - гарцующий и гордый каменный гигант. Продолжаем путешествие.

 












Нельзя не упомянуть открытую после ремонта аллею на Московском шоссе. Хотя тротуар здесь выложили плиткой, на которой велосипеды немного трясет, кататься по аллее – одно удовольствие. Вокруг – ухоженный газон и красивые цветочные композиции, путь пролегает через элегантные арки и узорчатые площади. От гуляющих здесь людей и бабушек на уютных лавочках исходит некое умиротворение. Здесь важно вышагивающие голуби не особо пугаются проезжающих мимо велосипедистов.

 













Добрались до «аэрокоса» и скульптуры «Ракета» возле университета. Отсюда мимо увитого растительностью забора Ботанического сада крутим педали до Парка имени Юрия Гагарина. По дороге останавливаемся набрать водицы из колонки – немного не доезжая до улицы Потапова. Холодная вода бодрит.

 













И вот мы в парке. Полпути за спиной, ни капли усталости. Что посмотреть в Парке Гагарина вы узнаете в этой статье. А я отмечу, что там можно поесть мороженое, сидя на лавочке и вспоминая детство. Из Парка Гагарина по улице Советской Армии доезжаем до Ново-Садовой. Это, пожалуй, самый неудобный отрезок маршрута, так как улица Советской Армии для велосипедных прогулок не очень приспособлена. Любителям спокойной и комфортной езды придется несколько раз остановиться, чтобы перенести «железных коней» через бордюр. Впрочем, более продвинутые гонщики наоборот найдут для себя легкий челлендж. Мы останавливали велосипеды лишь дважды, а в остальном умудрялись спускаться вниз по улице по каким-то ухабам, уворачиваясь от летящих в лицо веток.

 













На Ново-Садовой вновь началась приятная и комфортная дорога. Почти весь путь до Постникова оврага она шла вниз – даже педали крутить почти не нужно. В Загородный парк заезжать не стали – он достоин отдельного велотура. По Ново-Садовой доехали до фонтанов Осипенко – вот и финиш. Поездка заняла всего 2 часа с остановками. За это время мы преодолели расстояние в 15 километров. Это расслабляющая поездка, не требующая от вас больших затрат и усилий. Зато есть шанс посетить несколько знаковых и интересных мест в Самаре.
 
До новых велотуров!
Дата: 10 июля 2017 , 15:57
154
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Сергей Ромашов
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