В районе аэропорта Курумоч сгорела фура с арбузами
Инцидент произошел в 23:51 воскресенья, 9 июля.
На 1002 километре трассы М-5, недалеко от аэропорта Курумоч, в движении загорелся автомобиль ГАЗ с прицепом, полным арбузов. Об этом sgpress.ru сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.
Источник видео - группа Вконтакте "ЧП Самара | Тольятти"
Источник видео - группа Вконтакте "ЧП Самара | Тольятти"
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