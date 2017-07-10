В районе аэропорта Курумоч сгорела фура с арбузами

На 1002 километре трассы М-5, недалеко от аэропорта Курумоч, в движении загорелся автомобиль ГАЗ с прицепом, полным арбузов. Об этом sgpress.ru сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.



Источник видео - группа Вконтакте "ЧП Самара | Тольятти"