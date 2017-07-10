В Самаре выступит участник шоу «Голос-5» Уилли Кей
В понедельник, 10 июля, в 19:00 в Филармонии состоится концерт кубинского певца Уилли Кея. Его настоящее имя Уильям Борхес Идальго. С 2013 года Willie K живет в Москве и работает как исполнитель джазовой, популярной и латиноамериканской музыки. В 2016 он году стал известен широкой публике благодаря своему участию в шоу «Голос-5» в составе команды Леонида Агутина.
Его выступление никого не оставит равнодушным: любимые мелодии жителей острова Свободы сменяют друг друга: сальса, румба, ча-ча-ча… Недаром его концерт носит название «Песни Старой Гаваны». Ведь Старая Гавана –это исторический центр столицы Кубы. Музыка звучит здесь днем и ночью. Она раздается отовсюду.
Сама жизнь Уилли похожа на большое приключение, достойное экранизации. Он родился в 1979 году на Кубе, где получил музыкальное образование в музыкально-вокальной школе - Escuela Vocacional de Arte и где начал свою карьеру. Выступал в Италии, Испании, Греции, Франции, Германии, Португалии, Швеции, Швейцарии, Марокко, Омане, Дании, где его знают под именем Willie Kantor и где ему довелось петь, благодаря работе с такими мэтрами кубинской музыки, как Luis Enrique, Isaac Delgado, Cheo Feliciano, Jimmy Bosch, Maelo Ruiz, Henry Fiol, La India.
В Самаре он, несомненно, привлечет на свой концерт любителей зажигательной латиноамериканской музыки и подарит им жар кубинского солнца, которого так не хватает нам этим дождливым летом.
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