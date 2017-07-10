Выпускники, лучше всех сдавшие ЕГЭ, получат специальную стипендию

Речь идет об абитуриентах, поступивших в Самарский государственный университет на очную форму обучения на бюджетные места.

Выпускники, набравшие по итогам экзаменов в сумме по трем предметам от 225 до 244 баллов, будут получать 3 тысячи рублей, от 245 до 264 баллов - 5 тысяч рублей, от 265 баллов - 10 тысяч рублей.

Молодым людям, которые поступили в вуз по результатам олимпиад, то есть без сдачи ЕГЭ, будет выплачиваться 10 тысяч рублей.

Для поступивших на направления «журналистика» и «телевидение» сумма баллов складывается из результатов ЕГЭ по литературе, русскому языку и итогам творческого конкурса. Повышенная стипендия будет выплачиваться в течение осеннего семестра.