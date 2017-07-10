На реке Сок утонул любитель подводной охоты

Пропавший занимался скубахантингом – подводной охотой с аквалангом. В 11.30 на его поиски отправились 4 водолаза спасательной службы. Они нашли место, где мужчина вошел в воду, и обозначили район поисков. Водолазы обследовали около 3 тысяч квадратных метров дна реки и обнаружили мужчину в траве, растущей на глубине около трех метров. Вероятно, во время охоты он запутался в снаряжении и не смог подняться на поверхность. В 17:25 тело мужчины доставили на берег и передали сотрудникам полиции.