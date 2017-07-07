Киноизмышлизм. «Охранник» - Отчаянный крепкий орешек один дома (18+)







Боевик «Охранник» поставил не особо известный в массах Ален Дерошер, не отметившийся каким-то значимыми работами. Сценарий к фильму написали Тони Мошер и Джон Салливан. Из-под пера первого вышел сценарий к прошлогоднему сомнительному сиквелу к картине «Механик» с Джейсоном Стэйтемом, а второй писал сценарии к давно почившей серии мистических триллеров «Пророчество». На «Охранника» создателям удалось где-то выцыганить 15 миллионов долларов, что по современным меркам более чем скромная сумма. Чтобы как-то привлечь зрителя к своему проекту в трейлере картины нам сообщают, что к фильму приложили руку продюсеры недавнего «Падения Лондона» - боевику с Джерардом Батлером, от концентрации пафоса в котором натурально сводило зубы. Казалось бы, такой проект должен был отпугнуть Бандераса, ведь звезд с неба фильм явно не хватает. Но испанскому сердцу не прикажешь. К тому же после психологических испытаний, которым Антонио подвергался, снимаясь у Педро Альмовара, напугать его уже вряд ли чем-то можно.





«Охранник» рассказывает нам историю капитана в отставке Эдди Дикона, который побывал в горячих точках и на

«гражданке» страдает от посттравматического синдрома. Больше года он живет отшельником в мотеле мелкого городка, нигде не работает и отказывается возвращаться к жене и дочери, пока не разберется с чертями в голове. Но армейское выходное пособие заканчивается, и ему приходится искать работу. В службе занятости для бывшего вояки находят только одну подходящую вакансию – ночной охранник в крупном торговом центре где-то на окраине города, вроде самарской «Меги» или «Амбара». В первую же смену в ТЦ прибегает промокшая под дождем девочка, которая просит защитить ее от плохих дядей. Эти самые дяди и одна тетя, вооруженные до зубов, приходят за девочкой и требуют ее отдать. Пятеро смелых охранников во главе с Бандерасом отказывают бандитам и решают защитить малютку, дав супостатам бой.





Почему заголовок к этой рецензии я составил из названий популярных в 90-х фильмов? Потому что «Охранник» почти дословно их цитирует и даже не пытается выглядеть современным кино. Когда Эдди в исполнении Бандераса приезжает в торговый центр и знакомится со своими коллегами, то произносит характерную реплику: «Вы застряли в 90-х». Ну а дальше, как говорится, понеслось. Охранники готовят негодяям ловушки из игрушечных машинок, воздушных шариков, луж с клеем – «Один дома». Эдди душевно беседует по рации с главарем бандитов в исполнении сэра Бена Кингсли – «Крепкий орешек». И далее в том же духе. При этом первая половина – это почти комедия, где герои и злодеи даже не пытаются казаться серьезными. Добрые ребята притворяются мертвыми и враги верят в это, обходя их стороной. Охранники хихикают и устраивают негодяям мелкие пакости. А ты не понимаешь, откуда у фильма рейтинг 18+. Но потом начинается уже безжалостный боевик, где гибнут люди – со всех сторон. И уже тогда Бандерас отрывается по полной – тут вам и стрельба с двух рук, и драки формата один против четырех и прочие атрибуты жанра экшн. Персонажи в фильме – сплошь карикатурные. Эдди – суровый вояка, но при этом щедрый на остроты. Охранник Вэнс в исполнении австралийского актера Лиама МакИнтайра, сыгравшего Спартака в одноименном экшн-сериале, классический мерзавец. А еще Вэнс выглядит так, словно он плод запретной любви Элвиса Пресли и Тинтина – уж очень смешно выглядит его лакированный чубчик и бакенбарды. Есть и фрик-азиат – мастер электронной техники, мастерящий бомбу из подручных средств по инструкции из интернета. Пирсинг и раскрашенные волосы прилагаются к образу. Есть и суровая бой-девица, и инфантильный паренек, боящийся всего и вся. Под стать героям и злодеи – мускулистые парни и девушки, которые злобно рычат и ругаются. Ну а Бен Кингсли, который также не боится сниматься в кино «Б» и «С» класса(привет «Сердце дракона 3» и «Бладрейн») - клишированный главгад. В какой-то момент Кингсли даже произносит коронную для плохих боссов фразу: «Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам». При этом некоторые персонажи во время просмотра заставляют тебя изменить мнение о них в лучшую сторону, что приятно. Развитие персонажа, пусть и клишированное, всегда лучше, чем отсутствие такового.



































С одной стороны, ругать фильм не хочется. Это кино без претензий на успех и рассчитано на ностальгирующих по боевикам 80-90-х зрителей. Например, на меня. И я получил определенное удовольствие от просмотра «Охранника». С другой стороны, если бы этот фильм вышел в 90-х, то даже тогда он был бы средненьким боевичком «Б» класса. И он едва ли мог бы тягаться с такими картинами как «Крепкий орешек» или «Захват», на которые пытается быть похожим. То есть то, что даже в те годы выглядело бы довольно посредственно, сегодня, как вы понимаете, смотрится уже гораздо ниже среднего.





Что в итоге? Если вам хочется посмотреть классный олдскульный боевик, когда кровь была краснее, а герои брутальнее, то лучше посмотреть «Неудержимых» Сильвестра Сталлоне. Если вы хотите поностальгировать по боевикам 90-х, то пересмотрите культовые ленты того времени. Тот же «Крепкий орешек » или «Смертельное оружие» - это нестареющая классика. Я регулярно пересматриваю эти фильмы и убеждаюсь в этом. Но если хочется посмотреть что-то новенькое в старом духе, и вы не особо притязательный зритель, то сойдет и «Охранник». Ведь неизвестно, когда мы еще увидим Бандераса, смеющегося смерти в лицо и палящего с двух рук по бандитам.





Приятного просмотра!

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