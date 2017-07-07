Новый речной вокзал в Самаре начнут строить в августе
В настоящее время проект речвокзала завершен и проходит экспертизу, сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин в эфире телеканала «Россия-24».
Общая стоимость объекта составляет 360 миллионов рублей. Вокзал планируют построить и сдать к июлю 2018 года.
Напомним, что площадь объекта составит около 1,5-2 тысяч квадратных метров с учетом зала ожидания, второго этажа, кафе, зоны продажи путевок и билетов. В зимний период часть территории можно использовать выставочный зал площадью 700 квадратаных метров. На другой половине можно будет разместить 4 конференц-зала вместимостью от 20 до 100 мест. Здание будет построено на набережной в районе 6-го причала, недалеко от существующего речвокзала.
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