Самарская область может получить еще 1,6 миллиарда рублей на ремонт дорог

Сейчас региону нужны дополнительные источники для финансирования строительства Фрунзенского моста. Если деньги выделят, то подрядчик может ускорить строительство. Еще один масштабный проект, требующий дополнительного финансирования - мост через Волгу в районе села Климовка.

- Это очень сложный проект, там глубина реки достигает 40 метров. Но я абсолютно убежден, что без северного обхода такой огромный промышленный город, как Тольятти, по-настоящему развиваться не сможет. Южное направление мы разгрузим в ближайшие два года. А север - это и автозавод, и Особая экономическая зона, и технопарк - нужно выводить через Климовский мост, - отметил губернатор.