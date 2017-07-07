Водителям рекомендовали не оставлять машины в радиусе 3 километров от стадиона «Самара Арена» этим летом

На спортивный объект наносят краску белого цвета. Работы подрядчик планирует завершить к 1 сентября. К этому сроку ему предстоит покрасить около 76 тысяч квадратных метров конструкций, что по размеру больше, чем 10 футбольных полей вместе взятых. Это необходимо для защиты металлоконструкций стадиона от коррозии.

Правительство региона сообщает о риске разлета краски в радиусе от 1 до в 3 километров от стадиона – в зависимости от скорости и силы ветра. Жителям прилегающих территорий рекомендуют соблюдать меры предосторожности – укрывать машины и избегать продолжительных прогулок вблизи стадиона.