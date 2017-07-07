Июльский «ураган» в Самаре стал самым необычным за последние годы

- Этот циклон «зацепил» и Самарскую область, особенно западную ее часть. Сильнейшим ливнем накрыло, например, Тольятти. На моей памяти такого еще не было, - отметила Людмила Анурова.

Отметим, что в пятницу, 7 июля, погода нормализовалась. Порывы ветра в этот день будут колебаться в пределах 8-13 метров в секунду, а в отдельных районах области могут достигать 15-20 метров в секунду.

Со среды, 5 июля, по четверг, 6 июля, в Самаре шквалистый ветер повалил больше 200 деревьев, повредил 13 автомобилей, а также кровлю 9 домов.

Напомним, что по поручению главы города Олега Фурсова в Самаре работают специальные комиссии с участием представителей МЧС, по оценке ущерба, нанесенного стихией имуществу граждан. Жители города, пострадавшие от последствий непогоды могут обратиться в администрации внутригородских районов, чтобы сообщить о причиненном им ущербе.

Sgpress.ru составил краткую ретроспективу последствий непогоды в Самаре прошлых лет, чтобы в сравнении оценить масштабы последнего буйства стихии.

26 сентября 2011 года

Погода испытывала самарцев на прочность. Два дерева повредили три автомашины самарцев. Первое упало от ветра рано утром в Октябрьском районе, на улице Гая около дома 28. Водителя «Опеля» заблокировало внутри машины. Мужчина вызвал областных спасателей. Хозяин «Опеля» не пострадал, чего не скажешь о машине. Дерево продавило крышу, повредив стойки, двери и стекла. Кроме того, упавшее дерево в час пик перекрыло проезжую часть и перегородило выезд из двора. Еще одно ЧП произошло на перекрестке улиц Свободы и Елизарова. Здесь дерево упало сразу на две машины. Автомобили получили серьезные повреждения.

14 мая 2012 года

В Самаре из-за ураганного ветра и ливня деревья упали на два автомобиля и дом. Кроме того, у здания магазина «Шанхай» рядом с площадью Славы сорвало крышу. Первое дерево упало на «газель» на улице Галактионовской. Пострадали несколько человек. Второе дерево рухнуло на припаркованные машины на Волжском проспекте, 49. Там обошлось без травм. Еще одной жертвой урагана стал частный дом в поселке Запанской, где сломавшимся деревом пробило крышу.





22 мая 2012 года

В Промышленном районе произошло очередное ЧП. На 64-летнюю самарчанку от ветра упало дерево. Женщина гуляла с внучкой в дубовой роще на улице Шверника. Пострадавшую госпитализировали в больницу Семашко с черепно-мозговой травмой.





11 апреля 2013 года

Около дома № 81 на улице Свободы на подростка от порыва ветра упало дерево. Ребенок бегал по крышам гаражей, а сломавшееся дерево росло между ними. Пострадавшего 12-летнего мальчика доставили в больницу имени Калинина с сотрясением головного мозга, гематомами и ссадинами. Его состояние врачи оценили как «средней тяжести».

2 июля 2015 года

В самарском детсаду в Железнодорожном районе Самары ребенка убило упавшей веткой. Вместе с другими воспитанниками 6-летняя девочка гуляла во дворе детского сада. В это время из-за сильного порыва ветра на нее с дерева упала обломившаяся ветка. Ребенок получил тяжелую травму голову. Пострадавшую доставили в больницу, но врачи не смогли ей помочь, девочка скончалась.

1 июня 2017 года

В этот день в Самаре уже бушевала настоящая стихия – шквалистый ветер достигал скорости 22 метра в секунду, наблюдался ливень, грозы и местами град. По информации МЧС и аварийных служб в Самаре от поваленного дерева пострадал 59-летний мужчина, доставленный в больницу с черепно-мозговой травмой. Всего в городе ветер снес около десятка деревьев. Главный удар стихии пришелся на Шенталинский район Самарской области. В поселке Ясная Поляна и вовсе наблюдался настоящий смерч, шквалистый ветер сорвал крыши с десяти домов и повредил несколько опор и линий электропередач, а также газопровод низкого давления.