В пятницу шквалистый ветер в Самарской области стихнет

В отдельных районах области порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Но в целом погода нормализуется, сообщила sgpress.ru руководитель Самарского Гидрометцентра Людмила Анурова. Она также отметила, что подобного буйства стихии в Самарской области еще не было. Подобные природные явления не свойственны этой части России. По словам Людмилы Ануровой, порывы ветра в Самаре и области редко превышали 20 метров в секунду. Обычно самарцы могли наблюдать кратковременный ливень, град и грозу, впрочем, и тогда не обходилось без жертв и ущерба для города.