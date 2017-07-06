В пятницу шквалистый ветер в Самарской области стихнет
По прогнозам синоптиков в Самаре порывы ветра в пятницу, 7 июля, будут колебаться в пределах 8-13 метров в секунду.
В отдельных районах области порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Но в целом погода нормализуется, сообщила sgpress.ru руководитель Самарского Гидрометцентра Людмила Анурова. Она также отметила, что подобного буйства стихии в Самарской области еще не было. Подобные природные явления не свойственны этой части России. По словам Людмилы Ануровой, порывы ветра в Самаре и области редко превышали 20 метров в секунду. Обычно самарцы могли наблюдать кратковременный ливень, град и грозу, впрочем, и тогда не обходилось без жертв и ущерба для города.
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