06 июля 2017 года,
14:45
$ 59.58    67.68   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Новый Дворец спорта в Самаре спроектирует «Волгатрансстрой-проект»

Компания стала единственным участником аукциона правительства Самарской области на проектирование здания на улице Молодогвардейской, 222.
 
Работы в облправительстве оценили в 49,1 миллиона рублей, сообщается на портале госзакупок. При проектировании «Волгатрансстрой-проект» должен будет рассчитать нагрузки для запроса технических условий на инженерное обеспечение Дворца спорта, а также использовать результаты проведенных в 2014 году инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических изысканий на участке.
 
В техническом задании к аукциону есть сравнительные характеристики старого Дворца спорта и нового. Так, сейчас площадь застройки здания составляет 8,5 га, посадочных мест насчитывается три тысячи, а весь Дворец занимает один единственный этаж. Количество посадочных мест в новом здании увеличат до пяти тысяч, объект могут построить в 4 этажа.
 
Планируется, что новое здание будет эксплуатироваться не менее 100 лет. Максимальные сроки выполнения работ по стадиям составляют: инженерные изыскания – 1 месяц с даты заключения контракта; госэкспертиза инженерных изысканий - 40 дней; проектная документация – 1 месяц, а ее госэкспертиза займет также 40 дней; сметная документация - 2 месяца.
Дата: 6 июля 2017 , 11:51
118
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Путеводитель. Джунгли во дворе
6 июля 2017
68
Путеводитель. Джунгли во дворе
Из-за высокой волны в Самаре временно приостановили рейсы речного транспорта
6 июля 2017
209
Из-за высокой волны в Самаре временно приостановили рейсы речного транспорта
Глава региона примет участие в программе «Главная тема»
6 июля 2017
66
Глава региона примет участие в программе «Главная тема»
no photo
6 июля 2017
94
Руководитель тольяттинских националистов стал фигурантом уголовного дела
Новый Дворец спорта в Самаре спроектирует «Волгатрансстрой-проект»
6 июля 2017
118
Новый Дворец спорта в Самаре спроектирует «Волгатрансстрой-проект»
Самарцев приглашают на фольклорный фестиваль в Приволжье
6 июля 2017
120
Самарцев приглашают на фольклорный фестиваль в Приволжье
Новокуйбышевский «Эйс Вентура» нашел похищенную козу
6 июля 2017
217
Новокуйбышевский «Эйс Вентура» нашел похищенную козу
Футбольный тренер Вадим Женгуров: «Детский футбол - живой, настоящий, искренний»
6 июля 2017
167
1
Футбольный тренер Вадим Женгуров: «Детский футбол - живой, настоящий, искренний»
Шквалистый ветер в Самаре повалил 57 деревьев и повредил кровлю 9 домов
6 июля 2017
1177
Шквалистый ветер в Самаре повалил 57 деревьев и повредил кровлю 9 домов
Лента новостей
6 июля 2017 , 14:13
68
Путеводитель. Джунгли во дворе
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
6 июля 2017 , 14:04
208
Из-за высокой волны в Самаре временно приостановили рейсы речного транспорта
Со среды, 5 июля, из-за сильных порывов ветра и шторма на Волге транспорт по реке не ходит,...
6 июля 2017 , 13:46
66
Глава региона примет участие в программе «Главная тема»
Николай Меркушкин расскажет о социально-экономическом развитии губернии. Речь пойдет также...
6 июля 2017 , 13:15
94
Руководитель тольяттинских националистов стал фигурантом уголовного дела
Управление ФСБ России по Самарской области во время обысков в офисе националистического...
6 июля 2017 , 11:52
127
В театре «Камерная сцена» показали две «переживательные истории» о детях и взрослых со счастливым концом
Если вы соскучились по добрым историям про детей с легким оттенком ностальгии, премьера в...
6 июля 2017 , 11:51
118
Новый Дворец спорта в Самаре спроектирует «Волгатрансстрой-проект»
Компания стала единственным участником аукциона правительства Самарской области на...
6 июля 2017 , 11:38
141
На улице Алексея Толстого приведены в порядок фасады пяти исторических зданий
Второй год продолжается совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской...
Все новости
Календарь
Июль  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
9598
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
7746
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
6022
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
28 июня 2017
4631
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
Как ранее  писал  sgpress . ru , 55-летний  генерал-майор полиции...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
785
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
1327
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
768
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
8 июня 2017
587
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.