Новый Дворец спорта в Самаре спроектирует «Волгатрансстрой-проект»
Компания стала единственным участником аукциона правительства Самарской области на проектирование здания на улице Молодогвардейской, 222.
Работы в облправительстве оценили в 49,1 миллиона рублей, сообщается на портале госзакупок. При проектировании «Волгатрансстрой-проект» должен будет рассчитать нагрузки для запроса технических условий на инженерное обеспечение Дворца спорта, а также использовать результаты проведенных в 2014 году инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических изысканий на участке.
В техническом задании к аукциону есть сравнительные характеристики старого Дворца спорта и нового. Так, сейчас площадь застройки здания составляет 8,5 га, посадочных мест насчитывается три тысячи, а весь Дворец занимает один единственный этаж. Количество посадочных мест в новом здании увеличат до пяти тысяч, объект могут построить в 4 этажа.
Планируется, что новое здание будет эксплуатироваться не менее 100 лет. Максимальные сроки выполнения работ по стадиям составляют: инженерные изыскания – 1 месяц с даты заключения контракта; госэкспертиза инженерных изысканий - 40 дней; проектная документация – 1 месяц, а ее госэкспертиза займет также 40 дней; сметная документация - 2 месяца.
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