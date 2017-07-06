Самарцев приглашают на фольклорный фестиваль в Приволжье





Научимся плести «Злат венец»

В эти выходные, в субботу и воскресенье, в Приволжье будет проходить Межрегиональный фестиваль-конкурс театрализованных и обрядовых действ «Злат венец». Интересующиеся народным творчеством обратили внимание на это событие еще восемь лет назад. Жители Приволжья, где очень активно и нестандартно работают детская школа искусств, межпоселенческий культурно-досуговый центр, самобытные фольклорные коллективы, тогда задумали не просто фольклорный праздник с песнями-плясками, а действо по возрождению подзабытых народных обрядов. Сначала фестиваль был районным, затем приобрел статус областного, и вот уже второй год как дорос до межрегионального. В этом году здесь ждут фольклорные коллективы из Марий Эл, Удмуртии, Татарстана, Нижегородской и Саратовской областей, а в жюри входят специалисты самого высокого уровня. Гостей праздника ждут фрагменты стародавних обрядов, народные игры, хороводы, мастер-классы, площадка мастеров декоративно-прикладного творчества.

- Вас научат плясать кадриль под гармонь и балалайку, плести венки, по всем канонам выдавать невесту замуж и даже… зазывать дождь. Хотя для нынешнего лета последняя тема неактуальна, на будущее знания все равно могут пригодиться, - обещает известный самарский фольклорист, уроженец Приволжья Андрей Давыдов.

В субботу площадки начнут работать с 9.30. Не забывайте, что как раз в эти дни наши предки отмечали день Ивана Купалы, Аграфены Купальницы и чествовали святых благоверных князей Петра и Февронию Муромских - покровителей семьи, любви и верности.

Увидим бывшую усадьбу Самариных

Фестиваль будет проходить на красивейшей площадке на волжском косогоре, где прежде стоял шедевр архитектуры - усадьба дворянского рода Самариных из красного кирпича с гипсовым декором под белый камень, выстроенная в 1885 году в византийско-венецианском стиле. Сейчас осталось несколько строений, по ним и по старым фотографиям, которые экскурсоводы показывают приезжим гостям, можно судить, насколько грандиозными были основные сооружения, в первую очередь дом-дворец. Приволжцы очень гордятся этим объектом и с удовольствием поведают все, что знают о Самариных, в числе которых есть и герой войны 1812 года, и общественный деятель - один из разработчиков проекта об отмене крепостного права, и строитель первых школ для крестьянских детей.

Сегодня рядом с сохранившимися строениями, на месте бывшего дома-дворца, установлен памятный знак в честь Василия Николаевича Самарина, основавшего в 1783 году село Васильевское, ныне Приволжье.

Порыбачим вдоволь

Приволжский район протянулся вдоль Волги более чем на 70 километров. Протекает здесь и река Чагра, есть немало волжских проток и озер. Так что рыбалка в этом районе, отдых на воде - главные козыри. Любители рыбной ловли едут и в само Приволжье, и в села Давыдовку, Федоровку, Спасское, Бестужевку. В этих райских местах появились отличные базы отдыха, снять дом на недельку-другую можно и у местного населения. Лучшая рыболовная база - недалеко от Бестужевки. Там есть все удобства для любителей удочки и спиннинга, включая мостки для причаливания лодок, электроплиты в уютных домиках, где можно пойманную рыбу тут же приготовить и съесть, и холодильники, куда вы будете складывать свою немереную добычу.





Справка «СГ»

Можно совместить приятное с полезным. На землях Приволжского района возрождаются участки Спасской оросительной системы, в итоге развиваются овощеводческие и садоводческие хозяйства. Именно здесь сейчас находятся самые крупные сады губернии, в том числе плантации земляники. Как раз идет ее сбор, можно купить свежую ягоду прямо «с куста».