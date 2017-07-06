Новокуйбышевский «Эйс Вентура» нашел похищенную козу
В отдел МВД России по Новокуйбышевску поступило заявление от владельца конноспортивного клуба о пропаже животного. Мужчина рассказал полицейским, что козу выпустили пастись, и она пропала. Преступление поручили расследовать участковому уполномоченному полиции Константину Грачеву, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
Майор Грачев опросил свидетелей, которые видели некого молодого человека возле территории клуба. Описание подозреваемого навело новокуйбышевского «Эйс Вентуру» (герой одноименного фильма с Джимом Керри) на мысль о том, что к похищению животного может быть причастен ранее судимый 26-летний житель города. Майор решил отработать эту версию. Он приехал в дом, где жил подозреваемый, и опросил соседей. Они рассказали Константину Грачеву, что видели как у дома паслась коза, а также заметили ее на балконе квартиры парня.
Злоумышленник в это время находился дома, поэтому искать его не пришлось. Молодой человек признался в похищении козы, но успел ее продать. Майор Грачев продолжил расследовать дело о похищении животного. По наводке подозреваемого он вышел на покупателя и вскоре козу вернули владельцу. В отношении похитителя возбудили уголовное дело.
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