Новокуйбышевский «Эйс Вентура» нашел похищенную козу

Майор Грачев опросил свидетелей, которые видели некого молодого человека возле территории клуба. Описание подозреваемого навело новокуйбышевского «Эйс Вентуру» (герой одноименного фильма с Джимом Керри) на мысль о том, что к похищению животного может быть причастен ранее судимый 26-летний житель города. Майор решил отработать эту версию. Он приехал в дом, где жил подозреваемый, и опросил соседей. Они рассказали Константину Грачеву, что видели как у дома паслась коза, а также заметили ее на балконе квартиры парня.

Злоумышленник в это время находился дома, поэтому искать его не пришлось. Молодой человек признался в похищении козы, но успел ее продать. Майор Грачев продолжил расследовать дело о похищении животного. По наводке подозреваемого он вышел на покупателя и вскоре козу вернули владельцу. В отношении похитителя возбудили уголовное дело.