Футбольный тренер Вадим Женгуров: «Детский футбол - живой, настоящий, искренний»
Вадим Женгуров родился и вырос в поселке Управленческий. С малых лет он играл в футбол на том самом стадионе, где сегодня обучает красноглинских мальчишек.
- Вадим Юрьевич, раньше, наверное, футбол был популярнее? Игру советских спортсменов не сравнить с той, что демонстрируют нынешние...
- Если любишь футбол, то его любишь вне зависимости от обстоятельств. В мое время был очень развит дворовый футбол, играли все, от мала до велика. Тренерами были Юрий Иванович Кочегаров, Александр Дмитриевич Наумов и Александр Николаевич Федотов - настоящие энтузиасты своего дела. Они и сегодня частые гости на стадионе. В «Чайке» мы не готовим профессиональных футболистов, у нас практически нет отбора.
- Как давно вы работаете тренером?
- С 2000 года. Тренировал взрослых, ветеранов. Детским футболом занимаюсь четвертый год, с тех пор, как сын увлекся этой игрой. Сейчас ко мне на занятия ходит около 120 человек, это и дети от 5 до 14 лет, и ветераны.
- Как заинтересовать детей спортом?
- Сейчас возможностей немало. В этом году ребята 2003 года рождения за счет средств городской администрации ездили в Штутгарт, в прошлом году немецкие футболисты приезжали к нам. Этой программе спортивного обмена ФСЦ «Чайка» уже семь лет.
А главное то, что детский футбол - живой, настоящий, искренний. Они играют не за призы, не за деньги, как в большом спорте, а потому, что им это нравится. Поддерживать интерес несложно. Ребята чувствуют искреннее отношение. Пусть 99 процентов из них будут играть на любительском уровне, но они будут здоровыми, крепкими мальчишками, а потом - мужчинами. Наша цель, пусть это и громко звучит, воспитать патриотов Управленческого, Самары, России. Спорт - отличный инструмент для достижения этих целей.
- Насколько подготовленными приходят к вам ребята?
- Разные, но в основном, к сожалению, физическая подготовка оставляет желать лучшего. Меняем ситуацию, и не только с телом. Помните известную фразу: было у отца три сына, два умных, а третий футболист? Стараюсь, чтобы они не были такими. Интеллект, обучаемость - это очень важно на поле. В футболе нужно не только по мячику лупить. Надо думать, просчитывать комбинации, предугадывать действия противника.
- Если ребенок плохо учится, что предпринимаете?
- Мое твердое убеждение - спортом, отлучением от игры наказывать нельзя. Метод один - разговаривать. На поле я тренер, наставник, а за пределами стадиона - друг и старший товарищ. Особое внимание уделяю детям из неполных семей, у нас немало таких, кто живет с мамой, бабушкой. Мы c ребятами много времени проводим вместе, ходим в походы, ездим в спортлагерь, смотрим домашние матчи «Крыльев Советов». Даже в отпуске работаю, потому что чуть упустишь ребят, потом не соберешь. Наша жизнь - не только футбол. На робототехнику мальчишек вожу, недавно ходили на спектакль детского театра «Задумка» «Приключения футбольного мяча» в филармонии.
- Сложно работать с детьми?
- Нет. Дисциплина у нас железная. К малышам пяти-шести лет другой подход, им бы поиграть. Смешные моменты бывают. Упадет один - подойдешь, обнимешь, скажешь доброе слово. Через минуту, смотрю, второй упал, третий - очень им нужно внимание. Стараюсь никого не обижать, все замечать.
- Ребята обеспечены формой, инвентарем?
- Спасибо директору «Чайки» Сергею Зорькину за усилия по обеспечению деятельности центра. Поддерживают нас и неравнодушные к футболу люди. Со многими из них мы вместе росли на Управленческом. Звонят, спрашивают, чем помочь, покупают форму, мячи, другой инвентарь. Благодарю Александра и Сергея Ладыгиных, Яна Гиршина, Артема Преображенского и Александра Попова. А из глобального мы мечтаем, конечно, об искусственном поле или футбольном манеже, чтобы проводить тренировки круглогодично.
- Работать с детьми непросто, да и финансово не очень выгодно. Не было желания поменять профессию?
- Нет, я человек старой закалки, и не один такой, среди моих коллег много энтузиастов и настоящих фанатов футбола.
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6 июля 2017 , 10:35
Аркадий
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