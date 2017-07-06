Шквалистый ветер в Самаре повалил 57 деревьев и повредил кровлю 9 домов

В четверг, 6 июля, ГУ МЧС опубликовало полную сводку о последствиях непогоды по состоянию на 7:00 утра. Погибших и пострадавших нет. Шквалистый ветер повалил 57 деревьев и веток, которые повредили 7 автомобилей и 9 участков линий электропередач внутриквартального освещения. В МЧС отвечают, что освещение восстановили в 1:05 ночи. Также ветер повредил кровлю 9 многоквартирных домов, и повалил две остановки и один рекламный щит.

В связи с ухудшением погодных условий администрация Самары призывает горожан быть бдительными и по возможности не оставлять свои автомобили под кронами деревьев. Как сообщает областное ГУ МЧС России, угроза шквалистого ветра сохранится и в первую половину дня четверга.