06 июля 2017 года,
14:45
$ 59.58    67.68   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Советы для самарских родителей от воспитателя года-2017

Лето для детей - пора каникул, а для педагогов - время собраться с мыслями, оценить сделанное и наметить планы на будущий год. Именно такой момент и выбрала «СГ», чтобы лучше познакомиться с абсолютным победителем областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-2017» из детского сада №332 Промышленного района Самары Марией Лейбград. Именно ей осенью предстоит представлять Самару и регион на всероссийском уровне. 

Все дороги ведут в сад 
 
Мария Сергеевна окончила Самарскую гуманитарную академию по специальности «филология». Работала учителем в школе, затем - журналистом на радио и телевидении. 
 
- Но жизненная дорога привела в детский сад вместе с сыном Иваном, - рассказала собеседница. - Когда ему исполнилось три года, а мест в детсадах не было, решила попробовать себя в роли воспитателя. 
 
Мария прошла переподготовку на дошкольного педагога и уже шестой год работает в детском саду №332 - центре развития ребенка «Ромашка». 
 
- И мне это очень нравится, - говорит она. - Ведь здесь ты не только педагог, а актер, художник, оформитель, режиссер и многое другое в одном лице. 
 
С детской мечтой 
 
Детство Марии, по ее воспоминаниям, было счастливым: родители уделяли ей много времени, папа - писатель-журналист - вместе с ней фантазировал, перевоплощался и творил «чудеса». 
 
- Теперь я хочу быть волшебником для ребят, - рассказала Мария. - Ведь это накладывает отпечаток на их дальнейшую жизнь, остается на подсознательном уровне, формирует нравственный стержень, помогает уже во взрослой жизни выходить из сложных ситуаций. Поэтому на праздниках я предстаю перед ребятами Осенью и Весной, Снегурочкой, Бабой-Ягой, Джеком Воробьем. Вместе мы перевоплощаемся в актеров и снимаем свои фильмы. 
 
Кстати, мультфильм, сделанный совместными усилиями с детьми и родителями, был представлен Марией Лейбград на конкурсе «Воспитатель года». 
 
Абсолютный победитель конкурса также рассказала, что ей в работе очень помогают ее детские увлечения и хобби: 
 
- Например, опыт, полученный в творческой мастерской «Папье-маше», позволяет знакомить ребят с технологией создания игрушек, посуды, масок для театра. Методы и приемы создания цветов из ткани я помню по занятиям в секции «цветоделие». Прививаю детям и свою любовь к спорту. У нас в группе есть баскетбольная команда «Веселые ребята». На зарядке и физминутках использую элементы пилатеса, которые развивают у детей гибкость, выносливость, формируют правильную осанку. Также делюсь с воспитанниками знаниями, приобретенными в клубе юных натуралистов: летом мы познаем загадки песка, воды, осенью - метаморфозы природы, зимой - ее чудеса, а весной удивляемся тому, как все живое просыпается и оживает вновь. 
 
Есть контакт! 
 
Особое внимание Мария Лейбград уделяет развивающей предметно-пространственной среде в группе и общению с родителями. Кроме тематических собраний и совместных мероприятий она создает в помощь взрослым увлекательные образовательные маршруты разной направленности. Например, интерактивные путешествия в Сочи и другие города. Дает ссылки на проверенные интернет-ресурсы для совместных компьютерных игр и занятий с детьми. Ведь, как считает педагог, от реалий времени не уйти, нужно лишь применять новые технологии дозированно. Родители, в свою очередь, тоже идут на контакт. Посадили в группе «семейное древо», которое пополняется личными фотографиями воспитанников. Есть кукольный театр, созданный своими руками.
 
 - Около десяти лет я была капитаном баскетбольной команды. И укрепившиеся тогда лидерские качества позволяют вести за собой сегодня. Но особенно легко это делать, когда чувствуешь поддержку и помощь со стороны коллег и руководства. Во время конкурса я это особенно ощутила. И могу сказать, что победа - это результат коллективного труда, работы команды нашего детского сада, - говорит педагог. 
 
Результат будет 
 
По словам победительницы, конкурс позволяет раскрыть себя и очень многое узнать, увидеть, понять. Но самую объективную оценку воспитателю, как считает она, могут дать только дети. 
 
- Если ребенок хочет идти в детский сад, ему там интересно, он уважает воспитателя и доверяет ему, - это и есть истинная победа педагога, - отметила собеседница. - При этом одной любви, конечно, недостаточно. Важны знания, мудрость, методическая грамотность, умение держать дисциплину и крепкий внутренний стержень: воспитатель должен быть сильной личностью. 
 
Мария от поступления до выпуска из детского сада довела пока лишь одну группу ребят. Но эти дети уже два года пишут ей теплые сообщения, скучают, рассказывают о своих тайнах, приходят в гости. А родители и учителя выпускников отмечают высокий уровень интеллектуального, духовного развития, психологическую готовность ребят к жизни и работе в социуме. 
 
Сейчас лучший воспитатель губернии готовится к всероссийскому этапу конкурса, который пройдет в Рязани. 
 
- Я считаю, что годы раннего и дошкольного детства - самые важные и определяющие, - подытожила она. - Хочу, чтобы моя работа приносила детям ощущение глубины и полноты жизни. Ведь именно воспитатель является частью их маленького, уникального космоса и проводником в большой мир…

Советы родителям от Марии Лейбград :
 
- Помнить, что недостаток времени - не повод для ссор и конфликтов. Фантазия и игра - лучший способ договориться с ребенком. 
 
- Обязательно сдерживать данные обещания, иначе это подрывает доверие. Обещать то, что можешь выполнить! 
 
- Учить личным примером, а не назиданиями. 
 
- На 10-20 минут в день забывать про суету: услышать ребенка и вместе с ним сделать то, что он хочет. 
 
- Давать возможность и время ребенку быть самостоятельным, ставить себя на его место. Если ребенок не слушается, обратить внимание на свое воспитание!
 
Дата: 6 июля 2017 , 09:37
194
Автор текста: Ирина Кондратьева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Путеводитель. Джунгли во дворе
6 июля 2017
70
Путеводитель. Джунгли во дворе
Из-за высокой волны в Самаре временно приостановили рейсы речного транспорта
6 июля 2017
210
Из-за высокой волны в Самаре временно приостановили рейсы речного транспорта
Глава региона примет участие в программе «Главная тема»
6 июля 2017
67
Глава региона примет участие в программе «Главная тема»
no photo
6 июля 2017
94
Руководитель тольяттинских националистов стал фигурантом уголовного дела
Новый Дворец спорта в Самаре спроектирует «Волгатрансстрой-проект»
6 июля 2017
118
Новый Дворец спорта в Самаре спроектирует «Волгатрансстрой-проект»
Самарцев приглашают на фольклорный фестиваль в Приволжье
6 июля 2017
121
Самарцев приглашают на фольклорный фестиваль в Приволжье
Новокуйбышевский «Эйс Вентура» нашел похищенную козу
6 июля 2017
217
Новокуйбышевский «Эйс Вентура» нашел похищенную козу
Футбольный тренер Вадим Женгуров: «Детский футбол - живой, настоящий, искренний»
6 июля 2017
167
1
Футбольный тренер Вадим Женгуров: «Детский футбол - живой, настоящий, искренний»
Шквалистый ветер в Самаре повалил 57 деревьев и повредил кровлю 9 домов
6 июля 2017
1178
Шквалистый ветер в Самаре повалил 57 деревьев и повредил кровлю 9 домов
Лента новостей
6 июля 2017 , 14:13
70
Путеводитель. Джунгли во дворе
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
6 июля 2017 , 14:04
210
Из-за высокой волны в Самаре временно приостановили рейсы речного транспорта
Со среды, 5 июля, из-за сильных порывов ветра и шторма на Волге транспорт по реке не ходит,...
6 июля 2017 , 13:46
67
Глава региона примет участие в программе «Главная тема»
Николай Меркушкин расскажет о социально-экономическом развитии губернии. Речь пойдет также...
6 июля 2017 , 13:15
94
Руководитель тольяттинских националистов стал фигурантом уголовного дела
Управление ФСБ России по Самарской области во время обысков в офисе националистического...
6 июля 2017 , 11:52
128
В театре «Камерная сцена» показали две «переживательные истории» о детях и взрослых со счастливым концом
Если вы соскучились по добрым историям про детей с легким оттенком ностальгии, премьера в...
6 июля 2017 , 11:51
118
Новый Дворец спорта в Самаре спроектирует «Волгатрансстрой-проект»
Компания стала единственным участником аукциона правительства Самарской области на...
6 июля 2017 , 11:38
142
На улице Алексея Толстого приведены в порядок фасады пяти исторических зданий
Второй год продолжается совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской...
Все новости
Календарь
Июль  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
9598
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
7746
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
6022
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
28 июня 2017
4631
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
Как ранее  писал  sgpress . ru , 55-летний  генерал-майор полиции...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
785
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
1327
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
768
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
8 июня 2017
587
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.