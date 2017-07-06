Советы для самарских родителей от воспитателя года-2017





Все дороги ведут в сад

Мария Сергеевна окончила Самарскую гуманитарную академию по специальности «филология». Работала учителем в школе, затем - журналистом на радио и телевидении.

- Но жизненная дорога привела в детский сад вместе с сыном Иваном, - рассказала собеседница. - Когда ему исполнилось три года, а мест в детсадах не было, решила попробовать себя в роли воспитателя.

Мария прошла переподготовку на дошкольного педагога и уже шестой год работает в детском саду №332 - центре развития ребенка «Ромашка».

- И мне это очень нравится, - говорит она. - Ведь здесь ты не только педагог, а актер, художник, оформитель, режиссер и многое другое в одном лице.

С детской мечтой

Детство Марии, по ее воспоминаниям, было счастливым: родители уделяли ей много времени, папа - писатель-журналист - вместе с ней фантазировал, перевоплощался и творил «чудеса».

- Теперь я хочу быть волшебником для ребят, - рассказала Мария. - Ведь это накладывает отпечаток на их дальнейшую жизнь, остается на подсознательном уровне, формирует нравственный стержень, помогает уже во взрослой жизни выходить из сложных ситуаций. Поэтому на праздниках я предстаю перед ребятами Осенью и Весной, Снегурочкой, Бабой-Ягой, Джеком Воробьем. Вместе мы перевоплощаемся в актеров и снимаем свои фильмы.

Кстати, мультфильм, сделанный совместными усилиями с детьми и родителями, был представлен Марией Лейбград на конкурсе «Воспитатель года».

Абсолютный победитель конкурса также рассказала, что ей в работе очень помогают ее детские увлечения и хобби:

- Например, опыт, полученный в творческой мастерской «Папье-маше», позволяет знакомить ребят с технологией создания игрушек, посуды, масок для театра. Методы и приемы создания цветов из ткани я помню по занятиям в секции «цветоделие». Прививаю детям и свою любовь к спорту. У нас в группе есть баскетбольная команда «Веселые ребята». На зарядке и физминутках использую элементы пилатеса, которые развивают у детей гибкость, выносливость, формируют правильную осанку. Также делюсь с воспитанниками знаниями, приобретенными в клубе юных натуралистов: летом мы познаем загадки песка, воды, осенью - метаморфозы природы, зимой - ее чудеса, а весной удивляемся тому, как все живое просыпается и оживает вновь.

Есть контакт!

Особое внимание Мария Лейбград уделяет развивающей предметно-пространственной среде в группе и общению с родителями. Кроме тематических собраний и совместных мероприятий она создает в помощь взрослым увлекательные образовательные маршруты разной направленности. Например, интерактивные путешествия в Сочи и другие города. Дает ссылки на проверенные интернет-ресурсы для совместных компьютерных игр и занятий с детьми. Ведь, как считает педагог, от реалий времени не уйти, нужно лишь применять новые технологии дозированно. Родители, в свою очередь, тоже идут на контакт. Посадили в группе «семейное древо», которое пополняется личными фотографиями воспитанников. Есть кукольный театр, созданный своими руками.

- Около десяти лет я была капитаном баскетбольной команды. И укрепившиеся тогда лидерские качества позволяют вести за собой сегодня. Но особенно легко это делать, когда чувствуешь поддержку и помощь со стороны коллег и руководства. Во время конкурса я это особенно ощутила. И могу сказать, что победа - это результат коллективного труда, работы команды нашего детского сада, - говорит педагог.

Результат будет

По словам победительницы, конкурс позволяет раскрыть себя и очень многое узнать, увидеть, понять. Но самую объективную оценку воспитателю, как считает она, могут дать только дети.

- Если ребенок хочет идти в детский сад, ему там интересно, он уважает воспитателя и доверяет ему, - это и есть истинная победа педагога, - отметила собеседница. - При этом одной любви, конечно, недостаточно. Важны знания, мудрость, методическая грамотность, умение держать дисциплину и крепкий внутренний стержень: воспитатель должен быть сильной личностью.

Мария от поступления до выпуска из детского сада довела пока лишь одну группу ребят. Но эти дети уже два года пишут ей теплые сообщения, скучают, рассказывают о своих тайнах, приходят в гости. А родители и учителя выпускников отмечают высокий уровень интеллектуального, духовного развития, психологическую готовность ребят к жизни и работе в социуме.

Сейчас лучший воспитатель губернии готовится к всероссийскому этапу конкурса, который пройдет в Рязани.

- Я считаю, что годы раннего и дошкольного детства - самые важные и определяющие, - подытожила она. - Хочу, чтобы моя работа приносила детям ощущение глубины и полноты жизни. Ведь именно воспитатель является частью их маленького, уникального космоса и проводником в большой мир…





Советы родителям от Марии Лейбград :

- Помнить, что недостаток времени - не повод для ссор и конфликтов. Фантазия и игра - лучший способ договориться с ребенком.

- Обязательно сдерживать данные обещания, иначе это подрывает доверие. Обещать то, что можешь выполнить!

- Учить личным примером, а не назиданиями.

- На 10-20 минут в день забывать про суету: услышать ребенка и вместе с ним сделать то, что он хочет.

- Давать возможность и время ребенку быть самостоятельным, ставить себя на его место. Если ребенок не слушается, обратить внимание на свое воспитание!