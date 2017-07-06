Самарские электрики и охранники учились проводить реанимацию
К предстоящему мировому футбольному первенству готовятся не только члены медицинской команды, которая будет дежурить на спортивных объектах, но и сотрудники уполномоченных медучреждений. В городской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова работа идет сразу по нескольким направлениям.
На закупку медицинского оборудования в нынешнем году выделено 59 миллионов рублей. В стадии рассмотрения дополнительная заявка еще на 28 миллионов. Это средства на оснащение для отделения реанимации, а также для оказания экстренной медицинской помощи. Еще 32 миллиона рублей- на ремонт в больничных корпусах.
Но каким бы современным ни было оборудование, первостепенное значение все же имеет уровень профессионализма сотрудников. В связи с этим организованы занятия для персонала. В настоящее время врачей, медсестер и не только их обучают проведению сердечно-легочной реанимации.
- Стандарты со временем меняются, - пояснил заведующий отделением реанимации №28 больницы №1 им. Пирогова Алексей Башаев. - В 2016 году российские были приведены к единым европейским. Разница заключается в алгоритмах проведения реанимации. Поэтому обучение необходимо и заведующим отделениями, и врачам, и студентам, и даже сотрудникам, не имеющим медицинского образования, - санитаркам, охранникам, электрикам. Мы ориентируемся на западный опыт, где провести сердечно-легочную реанимацию в случае необходимости должен уметь каждый гражданин.
Занятия проводят на учебном манекене. Весь персонал больницы разбит на группы по десять человек, всего их 58. Каждый сотрудник должен не только посмотреть, как проводится процедура, но и самостоятельно выполнить ее не менее трех- четырех раз.
Помимо реанимационных мероприятий ежедневно отрабатывают алгоритмы поступления пациентов в тяжелом состоянии. Проводят совместные учения со «скорой помощью» и центром медицины катастроф. Это на случай чрезвычайной ситуации и массового поступления пациентов. Уже проведены два таких мероприятия. На них отработаны заезд машин «скорой помощи» на территорию больницы, прием пациентов и действия сотрудников, распределяющих их по отделениям. На случай экстренной ситуации предусмотрен вариант организации расширенной площадки, где будут осуществлять прием и дальнейшее распределение поступивших.
- В период проведения чемпионата больница должна быть готова к любой ситуации, хотя мы, конечно, надеемся, что мундиаль пройдет спокойно, без чрезвычайных происшествий, - подытожил главный врач больницы №1 Александр Вавилов. - Одномоментно к нам может поступить до 50 пациентов, и сотрудники должны с этим потоком справиться. Поэтому подготовительные мероприятия к чемпионату будут проходить весь год, вплоть до начала соревнований.
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