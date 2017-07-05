Автопарк МП «Благоустройство» пополнится новыми машинами

На сайте госзакупок сообщается, что стартовая цена первого контракта на приобретение «седанов» составляет 800 тысяч рублей, стоимость второго составляет – 1,06 миллиона рублей. Победителей торгов планируют определить 10 июля. Автомобили МП «Благоустройству» должны поставить до конца года. Машины должны быть выпущены не раньше 2016 года.